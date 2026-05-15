Томский политех – вновь лучший вуз России по химическим технологиям

Томский политехнический университет остается лучшим вузом страны по химическим технологиям, а также входит в топ-10 в России еще по девяти направлениям.

Так, обновленные списки лучших университетов охватывают 35 направлений – это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария.

Томский политехнический университет представлен в десяти направлениях рейтинга. По «Химическим технологиям» ТПУ в пятый раз подряд остался на первой строчке списка, обойдя университеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, еще по трем направлениям – «Энергетике, энергетическому машиностроению и электротехнике», «Нефтегазовому делу» и «Ядерной энергетике и технологиям» – Томский политех входит в топ-3 лучших вузов России. А по «Машиностроению и робототехнике», «Биотехнологиям и биоинженерии», «Технологиям материалов», «Физике», «Электронике, радиотехнике и системам связи» и «Экологии» – в топ-10 вузов в стране.

Всего в обновленные рейтинги вошли 167 вузов из 45 регионов страны.

«В инженерном блоке иной расклад: региональные вузы всерьез соперничают со столичными университетами, а по ряду специальностей рейтинги имеют ярко выраженный региональный уклон», – отмечают составители рейтингов.

В 2026 году у для абитуриентов с ЕГЭ по химии в ТПУ открыто 1 273 бюджетных мест. А всего в 2026 году в Томском политехе открыто 1 898 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет (очная форма), 1 255 – в очную магистратуру.

