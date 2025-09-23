В Новосибирской области перекрыли трассу «Иртыш» из-за ДТП с возгоранием

В Новосибирской области федеральную трассу «Иртыш» перекрыли в обе стороны, сообщили в «Сибуправдоре». Причина — ДТП с возгоранием.

— На км 1176 трассы Р-254 «Иртыш» перекрыто движение в обе стороны для грузовых автомобилей в связи с ликвидацией последствий ДТП. Проезд легковых автомобилей организован по участку местной дорожной сети н. п. Труновское, — говорится в сообщении ведомства​​​​​​​.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, в ДТП участвовали 3 фуры и ГАЗель. Огонь охватил ГАЗель и фуру.

— Скончался водитель «Газели». Автоинспекторами проводятся мероприятия по ликвидации заторной ситуации и увеличения пропускной способности автотранспортных средств, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о возгорании появилось в соцсетях 23 сентября. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «АСТ-54 Black», виден высокий столб дыма.

Напомним, за восемь месяцев в Новосибирской области произошло 1 984 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В этих авариях погибли 171 человек, а 2 352 получили ранения. Такие данные предоставила Госавтоинспекция региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске в ДТП пострадали семь человек, одна женщина скончалась.