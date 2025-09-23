Нелегальные подвесы оптики на 22 тыс опор ЛЭП зафиксировали энергетики в НСО

В Новосибирской области наблюдается устойчивый рост числа несанкционированных подвесов оптоволоконных линий связи (ВОЛС) к электросетям. В связи с этим «Россети Новосибирск» активизирует контрольные мероприятия, проводя еженедельные инспекции воздушных линий электропередач (ЛЭП).

За последние восемь месяцев специалисты энергетической компании проверили свыше 14 тысяч километров ЛЭП и обнаружили самовольные подключения линий связи более чем на 22 тысячах опор. Отмечаются систематические нарушения со стороны ряда телекоммуникационных компаний, игнорирующих правила безопасности при установке оборудования.

Ключевые проблемы заключаются в том, что операторы связи не только размещают оборудование без предварительного согласования, но и пренебрегают техническими нормами во время монтажа. Это влечет за собой значительные риски возникновения аварийных ситуаций, обрывов проводов, а также усложняет процесс технического обслуживания энергообъектов.

В ответ на сложившуюся ситуацию предпринимаются активные действия. Компания, включая юридический отдел, ведет работу с провайдерами и владельцами ВОЛС. Направляются претензии и жалобы в адрес операторов и в органы исполнительной власти, проводятся разъяснительные беседы о негативных последствиях несанкционированных подключений, а также подаются иски в суд против нарушителей.

Компания призывает операторов связи к соблюдению законодательства. Для законного размещения ВОЛС необходимо: оформить заявку установленного образца на сайте, согласовать техническую документацию, подтвердить безопасность совместной эксплуатации линий и заключить официальный договор.

Владельцам незаконно установленных ВОЛС предлагается возможность легализации действующего оборудования. Для этого необходимо отправить письмо на электронный адрес info@eseti.ru с указанием контактной информации. После получения запроса специалисты компании проведут инвентаризацию подключений и подготовят проект договора.