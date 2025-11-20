Рекламодателям

Новосибирские эксперты поддержали инициативу о запрете детского шампанского

  • 20/11/2025, 18:45
Автор: Артем Рязанов
Новосибирские эксперты высказались о запрете на продажу детского шампанского
Этот напиток является скрытой формой рекламы алкоголя

В Госдуме обсуждают новый законопроект, который запретит продажу напитков, имитирующих алкоголь, детям. Эта инициатива особенно важна в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава Союза отцов региона Сергей Майоров поддержал идею законопроекта. Он считает, что нужно ограничить скрытую рекламу шампанского. Чем позже дети познакомятся с такими напитками, тем лучше. По его мнению, непонятно, почему производители маскируют алкоголь под лимонад и приучают детей к спиртному с раннего возраста. Это негативно влияет на психику ребёнка.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Елена Спасских также поддержала новый законопроект. По её мнению, употребление безалкогольных газированных напитков может быть вредным для здоровья.

— По статистике подростки стали чаще покупать безалкогольные пиво и вино. Однако это оказывает вред, дети в раннем возрасте начинают болеть. Потому что родители покупают им детское шампанское и кока-колу на праздники, вместо соков и морсов, — прокомментировала она изданию Горсайт.

Депутат отметила, что законопроект должен включать меры ответственности за его несоблюдение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за год официально сократилось потребление алкоголя.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

1 816

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : законопроект алкоголь


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Два театра Новосибирска заглянули в античность
20/11/25 19:00
История Культура
Новосибирские эксперты поддержали инициативу о запрете детского шампанского
20/11/25 18:45
Власть Общество
В Новосибирске общепит и ритейл поспорили о готовой еде и требованиях к ней
20/11/25 18:40
Бизнес Общество
Мэр Новосибирска обсудил с жителями города дороги, школы и благоустройство
20/11/25 18:25
Власть
На Затулинке пассажиры штурмовали переполненный трамвай
20/11/25 17:45
Город Общество Транспорт
Новосибирцам рассказали о самых популярных местах для зимней рыбалки
20/11/25 17:00
Общество
«Бизнес вернется в подвалы»: повышение налога для ТЦ Новосибирска приведет к миграции предпринимателей
20/11/25 16:00
Бизнес Власть Недвижимость
Рекрутеры рассказали, почему отказывают соискателям-новосибирцам в приеме на работу
20/11/25 15:00
Бизнес Общество
На форуме в Новосибирске суп из лабуб назвали успешной стратегией для ритейла
20/11/25 14:30
Бизнес Общество
Дело о мошенничестве при строительстве котельной осталось в Бердске
20/11/25 14:00
Бизнес Власть
Почти 200 тысяч официально не работающих новосибирцев ждет проверка
20/11/25 13:00
Бизнес Власть Медицина Общество
В Новосибирске сделали макет оперного театра из трех тысяч деталей
20/11/25 12:12
Общество
Пятиэтажная поликлиника на Южно-Чемском откроется в 2026 году
20/11/25 11:00
Медицина Общество
Брошенные машины новосибирцев начали передавать в собственность мэрии
20/11/25 10:00
Власть
Интенсивность движения самолетов в Толмачево вырастет в два раза
20/11/25 9:30
Бизнес Транспорт
Прокуратура настаивает на строительстве в Новосибирске четырех школ за семь млрд
20/11/25 9:00
Власть Образование Общество
Новосибирские компании увеличили расходы на кибербезопасность на 43% за год
20/11/25 8:00
Бизнес Технологии
«Мы поменяли свой хлеб на чужой»: шеф-повар Сырников на форуме в Новосибирске назвал вызовы для русской кухни
19/11/25 19:40
Бизнес Общество
Выставка «Картина года» в Новосибирске картинами не ограничилась
19/11/25 19:00
Город Культура Общество
У новосибирских дачников нашли более 500 неиспользуемых земельных участков
19/11/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Популярное
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять