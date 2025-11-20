Новосибирские эксперты поддержали инициативу о запрете детского шампанского

В Госдуме обсуждают новый законопроект, который запретит продажу напитков, имитирующих алкоголь, детям. Эта инициатива особенно важна в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава Союза отцов региона Сергей Майоров поддержал идею законопроекта. Он считает, что нужно ограничить скрытую рекламу шампанского. Чем позже дети познакомятся с такими напитками, тем лучше. По его мнению, непонятно, почему производители маскируют алкоголь под лимонад и приучают детей к спиртному с раннего возраста. Это негативно влияет на психику ребёнка.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Елена Спасских также поддержала новый законопроект. По её мнению, употребление безалкогольных газированных напитков может быть вредным для здоровья.

— По статистике подростки стали чаще покупать безалкогольные пиво и вино. Однако это оказывает вред, дети в раннем возрасте начинают болеть. Потому что родители покупают им детское шампанское и кока-колу на праздники, вместо соков и морсов, — прокомментировала она изданию Горсайт.

Депутат отметила, что законопроект должен включать меры ответственности за его несоблюдение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за год официально сократилось потребление алкоголя.