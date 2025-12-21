Выезд на встречку унес жизни двух человек под Новосибирском

Вечером 20 декабря под Колыванью произошло смертельное ДТП. По предварительной информации Госавтоинспекции, на территории Колыванского района на 72 км автодороги К-12Р мужчина, 1968 года рождения, управляя автомобилем Субару, двигаясь в сторону Томска, выехал на полосу встречного движения. На встречке он столкнулся Мерседесом.

— Водитель Субару и его 14-летний пассажир погибли на месте. Пассажирка Субару, водитель и несовершеннолетний пассажир Мерседеса доставлены в больницу, — сообщил врио начальника Госавтоинспекции Колыванского района капитан полиции Денис Пещерев.

Напомним, 20 декабря стало известно об аресте водителя автомобиля Gelаndewagen «Мерседес-Бенц» директора ООО «Сибпромснаб» Александра Штайда, который вечером 19 декабря на перекрестке «Советское шоссе – п. Элитный» не уступил дорогу автомобилю марки «Тойота», совершающему маневр – поворот налево на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. В результате ДТП погибли шесть человек, из них двое детей.

Виновник ДТП отправлен под стражу до середины февраля 2026 года.