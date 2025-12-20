У Новосибирска есть шанс попасть в тренд создания гражданской авиации России

Вопрос авиастроения — острый и важный. Об этом заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Он напомнил, что в стране хорошие традиции авиастроения: и боевого авиастроения, и гражданского. Вопрос всегда заключался в том, что гражданская авиация была производной от военно-транспортной авиации, а к военной авиации совсем другие подходы — и по жизненному циклу, и по расходованию авиационного керосина, и по шумам и так далее. С гражданским авиастроением и в Советском Союзе явно не дорабатывали, отметил Путин.

— Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолёты. И отчасти рост билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. С одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолёты, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию, но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка, — подчеркнул президент.

Он напомнил, что в своё время ныне действующему вице-премьеру [Виталию Савельеву], а тогда руководителю «Аэрофлота» говорил о том, что больше надо закупать российских самолётов.

— Те самолёты, которые появляются у нас сейчас, МС-21, очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках. И «Суперджет-100» стал полностью локализованной нашей машиной — очень важно. И нам нужен, конечно, собственного производства самолёт для региональных перевозок. И конечно, над всем этим будем работать, — сообщил глава государства.

В частности, он отметил такие самолёты, как «Руслан», модернизированный Ил-76.

— Это высокотехнологичное производство, требующее очень большой кооперации такого же технологического уровня. Здесь есть вопросы, которые требуют дополнительных решений, и вопросов дополнительных много, но обязательно всем этим будем заниматься, — заявил Владимир Путин.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что под Новосибирском построят завод по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов. Такое решение было принято на заседании городского совета по инвестициям. В начале 2026 года проект планируется представить на областном совете. Его запуск запланирован на 2028 год. Проект представлял СибНИА им Чаплыгина. Общий объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей, сообщал «Коммерсант-Сибирь». Судя по фото, размещенном в телеграм-канале главой Бердска Семеном Лапицким, на площадке планируется производить самолеты Tango. На выставке «Иннопром-2025» в июле 2025 года компания Spectra Aircraft, входящая в группу S7, представила новый четырехместный легкомоторный самолет Tango. Разработка этого самолета велась конструкторским бюро S7 в течение нескольких лет. Tango предназначен для начальной летной подготовки и частных полетов. Напомним, в Бердске на базе завода БЭМЗ с 2023 года находится производственная база авиакомпании S7.

В СибНИА также велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Институт сделал летающий образец самолета «Байкал» — композитный биплан — в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ для всей авиационной промышленности. Ранее самолет «Байкал» планировал выпускать АО «Улан-Удэнский вертолетный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России»). СибНИА им Чаплыгина в 2019 году передал предприятию летающий образец, а также документацию на него. Серийное производство самолета планировалось запустить в 2021-2022 годах. Однако Минпромторг РФ отказался от этих планов.

В 2023 году на Сибирском транспортном форуме анонсировался проект компании «Муниципальные авиалинии», который включал в себя создание распределённой сети опорных аэродромов, авиационных эскадрилий воздушных судов Ил-114-300, ТВРС-44 и ЛМС-901, а также баз технического обслуживания самолётов региональной авиации на всей территории Российской Федерации.

В Новосибирске также расположен НАЗ им Чкалова (Входит в ОАК и корпорацию «Ростех». — Ред.), который в данный момент нацелен на решение задач СВО. Однако в 2023 году завод выпустил 12 гражданских самолетов Sukhoi Superjet.

Ранее редакция сообщала о том, что в развитие аэродрома «Бердск-Центральный» инвестируют 8 млрд рублей.