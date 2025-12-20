Рекламодателям

У Новосибирска есть шанс попасть в тренд создания гражданской авиации России

  • 20/12/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
У Новосибирска есть шанс попасть в тренд создания гражданской авиации России
Стране нужен самолет собственного производства для региональных перевозок, заявил президент

Вопрос авиастроения — острый и важный. Об этом заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Он напомнил, что в стране хорошие традиции авиастроения: и боевого авиастроения, и гражданского. Вопрос всегда заключался в том, что гражданская авиация была производной от военно-транспортной авиации, а к военной авиации совсем другие подходы — и по жизненному циклу, и по расходованию авиационного керосина, и по шумам и так далее. С гражданским авиастроением и в Советском Союзе явно не дорабатывали, отметил Путин.

— Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолёты. И отчасти рост билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. С одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолёты, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию, но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка, — подчеркнул президент.

Он напомнил, что в своё время ныне действующему вице-премьеру [Виталию Савельеву], а тогда руководителю «Аэрофлота» говорил о том, что больше надо закупать российских самолётов.

— Те самолёты, которые появляются у нас сейчас, МС-21, очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках. И «Суперджет-100» стал полностью локализованной нашей машиной — очень важно. И нам нужен, конечно, собственного производства самолёт для региональных перевозок. И конечно, над всем этим будем работать, — сообщил глава государства.

В частности, он отметил такие самолёты, как «Руслан», модернизированный Ил-76.

— Это высокотехнологичное производство, требующее очень большой кооперации такого же технологического уровня. Здесь есть вопросы, которые требуют дополнительных решений, и вопросов дополнительных много, но обязательно всем этим будем заниматься, — заявил Владимир Путин.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что под Новосибирском построят завод по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов. Такое решение было принято на заседании городского совета по инвестициям. В начале 2026 года проект планируется представить на областном совете. Его запуск запланирован на 2028 год. Проект представлял СибНИА им Чаплыгина. Общий объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей, сообщал «Коммерсант-Сибирь». Судя по фото, размещенном в телеграм-канале главой Бердска Семеном Лапицким, на площадке планируется производить самолеты Tango. На выставке «Иннопром-2025» в июле 2025 года компания Spectra Aircraft, входящая в группу S7, представила новый четырехместный легкомоторный самолет Tango. Разработка этого самолета велась конструкторским бюро S7 в течение нескольких лет. Tango предназначен для начальной летной подготовки и частных полетов. Напомним, в Бердске на базе завода БЭМЗ с 2023 года находится производственная база авиакомпании S7.

В СибНИА также велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Институт сделал летающий образец самолета «Байкал» — композитный биплан — в рамках госконтракта с Минпромторгом РФ для всей авиационной промышленности. Ранее самолет «Байкал» планировал выпускать АО «Улан-Удэнский вертолетный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России»). СибНИА им Чаплыгина в 2019 году передал предприятию летающий образец, а также документацию на него. Серийное производство самолета планировалось запустить в 2021-2022 годах. Однако Минпромторг РФ отказался от этих планов.

В 2023 году на Сибирском транспортном форуме анонсировался проект компании «Муниципальные авиалинии», который включал в себя создание распределённой сети опорных аэродромов, авиационных эскадрилий воздушных судов Ил-114-300, ТВРС-44 и ЛМС-901, а также баз технического обслуживания самолётов региональной авиации на всей территории Российской Федерации.

В Новосибирске также расположен НАЗ им Чкалова (Входит в ОАК и  корпорацию «Ростех». — Ред.), который в данный момент нацелен на решение задач СВО. Однако в 2023 году завод выпустил 12 гражданских самолетов Sukhoi Superjet.

Ранее редакция сообщала о том, что в развитие аэродрома «Бердск-Центральный» инвестируют 8 млрд рублей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 232

Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Прямая линия президента производство самолетов


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

[manual_related_posts]

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске предлагают ввести обязательную выплату за отсутствие места в детсаду
20/12/25 19:00
Власть Общество
У Новосибирска есть шанс попасть в тренд создания гражданской авиации России
20/12/25 18:00
Бизнес Власть Промышленность
«Вопрос поставим»: производственный бизнес в России не должен пострадать от повышения НДС
20/12/25 17:00
Бизнес Власть
Штрафовать за выгул собак без поводка в Новосибирске будут по упрощенной схеме
20/12/25 16:00
Власть Общество
Выпускникам педвуза Новосибирска пока не грозит обязательная отработка
20/12/25 15:00
Власть Образование
Спрос на автокредиты в Новосибирской области резко снизился в ноябре
20/12/25 13:00
Тренд, переходящий в помешательство: психолог из Новосибирска оценила повальное подведение личных итогов в соцсетях
20/12/25 11:00
Общество
В Новосибирской области за год ликвидировали 88 скотомогильников
20/12/25 10:00
Общество
В Новосибирске изменили расписание электричек на Новый год
20/12/25 9:00
Общество
СКР возбудил уголовное дело после обращения жительницы Новосибирска к Путину
19/12/25 20:15
Власть Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55
Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров
18/12/25 9:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять