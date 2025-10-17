Экс-главу муниципального заказчика станции «Спортивной» обвинили во взятке

Бывший руководитель МП «Метро МиР» Андрей Счастливый подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело. По информации источника редакции Infopro54, суд избрал для Счастливого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранительные органы назвали предполагаемого взяткодателя — представителя компании ООО «Акви технолоджи». Фирма ранее участвовала в строительстве станции метро «Спортивная» в Новосибирске и позже стала генеральным подрядчиком. В марте 2025 года компания выиграла контракт на 223 млн рублей.

Напомним, в начале августа 2024 года ООО «СпецТрансСтрой» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к МП «Метро МиР» о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по строительству станции метро «Спортивная». Основной причиной невозможности завершения работ ООО «СпецТрансСтрой» называло неисполнение заказчиком обязательств по передаче подрядчику в полном объеме корректной документации (проектно-сметной и рабочей). В частности, в заявлении шла речь о компании ООО «Акви Технолоджи», которая, по версии «СпецТрансСтрой», является субподрядчиком на станции метро «Спортивная» и не предоставляет исполнительную документацию генеральному подрядчику — ООО «СпецТрансСтрой», при этом компания «без соответствующих оснований выполняет работы на объекте станция метро «Спортивная».

В документах также указывалось, что руководителем и учредителем ООО «Акви Технолоджи» является Дмитрий Клиросов (По данным сервиса Контур Фокус, на тот момент ему принадлежало 65% компании. — Ред.). Как заявлял истец, Клиросов ранее являлся сотрудником ООО «СпецТрансСтрой». Учредителем компании с августа 2023 года также являлась супруга ранее бывшего и.о. директора МП «Метро МиР» Андрея Счастливого — Мария Кагарманова/Счастливая (20%). С 27 ноября 2023-го по июнь 2024-го она также являлась участником аффилированной с «Метро МиР» организации ООО «Метромиркомплект» (20%). По данным Seldon.Basis, 50% «Метромиркомплекта» принадлежат «Метро МиР».

— По мнению заявителя, целью расторжения контракта (по строительству станции метро «Спортивная») является передача выполнения работ аффилированному с МП «Метро МиР» подрядчику — ООО «Акви Технолоджи», — говорилось в документах Арбитражного суда Новосибирской области.

«Акви технолоджи» зарегистрирована в Тюменской области с уставным капиталом в 25 тысяч рублей. Гендиректору Дмитрию Клиросову сейчас принадлежит 81,2% акций, 18,8% — Галине Рязановой. Выручка компании в 2024 году составила 157,7 млн рублей (годом ранее — 364,4 млн.), чистая прибыль — 5,5 млн (24,8 млн).

В январе бывшего директора компании «Метро мир» арестовали в Луганске по обвинению в посредничестве при передаче взяток сотрудникам полиции в Новосибирске. Его доставили в Новосибирск. По данным следствия, он фигурирует в деле о подпольных казино.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик добился банкротства муниципального предприятия Новосибирска.