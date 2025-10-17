Александр Терепа оставил пост главы новосибирского отделения Соцфонда

Александр Терепа после возвращения в Заксобрание Новосибирской области ушёл с поста управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Новосибирской области. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 16 октября право без доверенности действовать от имени юридического лица получила заместитель управляющего отделением Оксана Бабаскина.
Александр Терепа с 2010 года он возглавлял отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. В 2020 году был избран в Заксобрание во главе территориальной группы №5 (Баганский район), возглавлял комитет по строительству и ЖКХ. В начале 2023 года был назначен на должность управляющего отделением Социального фонда России (СФР), объединившего в себе функции и полномочия, возложенные ранее на региональные отделения ПФР и Фонда социального страхования. Тогда же Терепа сдал мандат депутата. Его «унаследовал» гендиректор ЗАО Племзавод «Ирмень» Олег Бугаков.
Ранее редакция сообщала, что портфели комитетов Заксобрания Новосибирской области остались в тех же руках.
Источник фото: пресс-служба Заксобрания Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru