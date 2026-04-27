«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

В Новосибирске в апреле начался капитальный ремонт одной из школ, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1912 году. Это здание расположено на улице Якушева. Оно является объектом культурного наследия.

Охранный статус не защитил школу от пренебрежительного отношения и разрушений в течение последних десятилетий. Ремонт крячковской школы был долгожданным. Историки и архитекторы на протяжении последних (как минимум) шести лет пытались привлечь внимание к этому зданию. Были петиции, запросы. Эффекта они не давали — на реставрацию не могли найти денег. В 2025-м вроде бы поставили строительные леса и ободрали штукатурку на части здания, которая памятником не является, но потом работы приостановили.

Сейчас работы идут активно. Но пока это только демонтаж старых конструкций. К 27 апреля старое здание полностью осталось без крыши.

Демонтирован также высокий шатровый купол над главным входом — одна из узнаваемых деталей крячковских школ. Под этим куполом располагался бак с водой: так более ста лет назад решался вопрос водоснабжения. На архивной фотографии видно, каким был этот купол.

Разбор здания продолжается, и защитники наследия уже не только радуются тому, что ремонт наконец-то начался, но и задаются вопросом о сохранности исторических элементов.

— К этому зданию на протяжении последних лет было просто варварское отношение. Оно разрушалось на глазах. И исторический декор, который точно можно было спасти, просто валялся как мусор. Там, к примеру, были тумбы с декоративными шарами. И эти шары упали. Одним из них местные жители пользовались как камнем, как парковочным барьером, его сдвигали и разрушали снегоуборочной техникой. Мы сообщали об этом в госинспекцию по охране объектов культурного наследия, но ничего не менялось. И вот сейчас ремонт — вроде хорошо, но мы видим, какими методами идёт разбор конструкций, и, если честно, иногда ужасаемся. Ведь это наше наследие. Об этом все должны помнить — и заказчики, и подрядчики. Сохранение максимального количества исторических элементов и деталей — принцип реконструкции, реставрации, ремонта памятников. Снести всё до фундамента, а потом построить заново, как в Новосибирске уже не раз было, — такое нельзя назвать реконструкцией. Надеемся, что с крячковской школой будет не так. Надеемся, что это не будет новодел. Да, здание в плачевном состоянии, но там есть что сохранять. К сожалению, мы не можем проверить, как идёт реставрация, что там оставят подлинного, что вернут на место, что сделают новым, — рассказала Infopro54 архитектор, член Новосибирского Союза архитекторов, руководитель отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Октябрьского района Новосибирска Гульнара Битухеева.

Согласно акту технического состояния, составленному в 2023 году специалистами государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, общее состояние здания по адресу Якушева, 21 оценивается как неудовлетворительное. Фундамент дал осадку, что привело к образованию трещин в несущих конструкциях. На западном фасаде есть вертикальная сквозная трещина на стыке объёмов. На юго-восточном (дворовом) фасаде зафиксирован аварийный участок стены — существует риск обрушения. Все фасады находятся в плохом состоянии. На многих участках утрачен штукатурный слой, обнажилась кирпичная кладка, местами наблюдается её эрозия и даже древесная поросль. Отмостка вокруг здания деформирована.

Из-за дефектов кровли произошли протечки, которые привели к обрушению локальных участков чердачного перекрытия и отделки потолков на втором этаже. Утрачена значительная часть исторического декора. На тумбах портала главного входа нет декоративных шаров, разрушились лепные розетки на полуфронтоне ризалита, исчезли подоконные филенки на втором этаже дворового фасада. Это лишь небольшая часть из перечисленных в документе проблем.

Ремонта в историческом школьном здании не было на протяжении нескольких десятилетий. Школа по адресу Якушева, 21 функционировала до 1978 года, затем там был учебно-производственный комбинат. С 1990-х в здании работали различные детские кружки и секции. В 2020 году на втором этаже из-за обвала штукатурки расклеили объявления, призывающие ходить только вдоль стен. В 2021-м кабинеты стали закрывать из-за аварийного состояния. Окончательно здание перестали эксплуатировать в январе 2024 года. В мэрии сообщали тогда, что одна часть здания находится в ограниченно работоспособном состоянии, а другая — в аварийном. В том же году началась разработка рабочей документации по капитальному ремонту здания под начальную школу на 251 место. То есть после ремонта здесь снова планируют открыть образовательное учреждение.

По данным редакции, бюджетные деньги на капитальный ремонт здания крячковской школы не выделялись. Работы ведутся за счёт застройщика, который будет строить новый ЖК на улице Шевченко в рамках КРТ. Ремонт старой школы — условие договора. Работы будут идти до осени 2027 года.

Ранее редакция рассказывала, что рядом с крячковской школой на улице Якушева будут строить и новое школьное здание — в перспективе это будет одна школа, располагающая несколькими корпусами. Дизайн-проекта или какого-либо другого документа, который бы давал представление о том, как всё это будет выглядеть, в настоящее время в открытом доступе нет.