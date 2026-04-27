«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Здание на улице Якушева находится в плачевном состоянии

В Новосибирске в апреле начался капитальный ремонт одной из школ, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1912 году. Это здание расположено на улице Якушева. Оно является объектом культурного наследия.

Охранный статус не защитил школу от пренебрежительного отношения и разрушений в течение последних десятилетий. Ремонт крячковской школы был долгожданным. Историки и архитекторы на протяжении последних (как минимум) шести лет пытались привлечь внимание к этому зданию. Были петиции, запросы. Эффекта они не давали — на реставрацию не могли найти денег. В 2025-м вроде бы поставили строительные леса и ободрали штукатурку на части здания, которая памятником не является, но потом работы приостановили.

Сейчас работы идут активно. Но пока это только демонтаж старых конструкций. К 27 апреля старое здание полностью осталось без крыши.

 

Демонтирован также высокий шатровый купол над главным входом — одна из узнаваемых деталей крячковских школ. Под этим куполом располагался бак с водой: так более ста лет назад решался вопрос водоснабжения. На архивной фотографии видно, каким был этот купол.

Якушева, 21
Шатровый купол над главным входом. Фотография сделана в 2023 году

Разбор здания продолжается, и защитники наследия уже не только радуются тому, что ремонт наконец-то начался, но и задаются вопросом о сохранности исторических элементов.

— К этому зданию на протяжении последних лет было просто варварское отношение. Оно разрушалось на глазах. И исторический декор, который точно можно было спасти, просто валялся как мусор. Там, к примеру, были тумбы с декоративными шарами. И эти шары упали. Одним из них местные жители пользовались как камнем, как парковочным барьером, его сдвигали и разрушали снегоуборочной техникой. Мы сообщали об этом в госинспекцию по охране объектов культурного наследия, но ничего не менялось. И вот сейчас ремонт — вроде хорошо, но мы видим, какими методами идёт разбор конструкций, и, если честно, иногда ужасаемся. Ведь это наше наследие. Об этом все должны помнить — и заказчики, и подрядчики. Сохранение максимального количества исторических элементов и деталей — принцип реконструкции, реставрации, ремонта памятников. Снести всё до фундамента, а потом построить заново, как в Новосибирске уже не раз было, — такое нельзя назвать реконструкцией. Надеемся, что с крячковской школой будет не так. Надеемся, что это не будет новодел. Да, здание в плачевном состоянии, но там есть что сохранять. К сожалению, мы не можем проверить, как идёт реставрация, что там оставят подлинного, что вернут на место, что сделают новым, — рассказала Infopro54 архитектор, член Новосибирского Союза архитекторов, руководитель отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Октябрьского района Новосибирска Гульнара Битухеева.

Декор
Рядом с шиной лежит частично разрушенный декоративный шар. Фотография сделана в 2023 году

Согласно акту технического состояния, составленному в 2023 году специалистами государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, общее состояние здания по адресу Якушева, 21 оценивается как неудовлетворительное. Фундамент дал осадку, что привело к образованию трещин в несущих конструкциях. На западном фасаде есть вертикальная сквозная трещина на стыке объёмов. На юго-восточном (дворовом) фасаде зафиксирован аварийный участок стены — существует риск обрушения. Все фасады находятся в плохом состоянии. На многих участках утрачен штукатурный слой, обнажилась кирпичная кладка, местами наблюдается её эрозия и даже древесная поросль. Отмостка вокруг здания деформирована.

Западный фасад

Из-за дефектов кровли произошли протечки, которые привели к обрушению локальных участков чердачного перекрытия и отделки потолков на втором этаже. Утрачена значительная часть исторического декора. На тумбах портала главного входа нет декоративных шаров, разрушились лепные розетки на полуфронтоне ризалита, исчезли подоконные филенки на втором этаже дворового фасада. Это лишь небольшая часть из перечисленных в документе проблем.

Стык исторического здания и позднего пристроя

Ремонта в историческом школьном здании не было на протяжении нескольких десятилетий. Школа по адресу Якушева, 21 функционировала до 1978 года, затем там был учебно-производственный комбинат. С 1990-х в здании работали различные детские кружки и секции. В 2020 году на втором этаже из-за обвала штукатурки расклеили объявления, призывающие ходить только вдоль стен. В 2021-м кабинеты стали закрывать из-за аварийного состояния. Окончательно здание перестали эксплуатировать в январе 2024 года. В мэрии сообщали тогда, что одна часть здания находится в ограниченно работоспособном состоянии, а другая — в аварийном. В том же году началась разработка рабочей документации по капитальному ремонту здания под начальную школу на 251 место. То есть после ремонта здесь снова планируют открыть образовательное учреждение.

По данным редакции, бюджетные деньги на капитальный ремонт здания крячковской школы не выделялись. Работы ведутся за счёт застройщика, который будет строить новый ЖК на улице Шевченко в рамках КРТ. Ремонт старой школы — условие договора. Работы будут идти до осени 2027 года.

Ранее редакция рассказывала, что рядом с крячковской школой на улице Якушева будут строить и новое школьное здание — в перспективе это будет одна школа, располагающая несколькими корпусами. Дизайн-проекта или какого-либо другого документа, который бы давал представление о том, как всё это будет выглядеть, в настоящее время в открытом доступе нет.

Фотографии Infopro54

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В аварийных домах №№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 на ул. Малыгина подлежат расселению 83 жилых помещения (195 человек), из них 19 находится в муниципальной собственности, 64 — в частной собственности граждан. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— По состоянию на 24 апреля из указанных аварийных домов в отношении шести жилых помещений (23 человека) осуществлены мероприятия по переселению, — подчеркнули в муниципалитете.

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Автор: Юлия Данилова

На фоне общего снижения спроса на персонал, вахтовый формат занятости продолжает укреплять позиции. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru. В первом квартале 2026 года количество вахтовых вакансий в Новосибирской области выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Наиболее востребованными у работодателей стали следующие специалисты:

От урагана пострадали три района Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Минувшей ночью ураганный ветер обрушился на Купинский, Чистоозерный и Куйбышевский районы Новосибирской области, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

— В первые часы после прохождения урагана удалось запитать потребителей Чистоозерного и частично Куйбышевского районов, а к 04:00 (по местному времени) 27 апреля энергетикам удалось возобновить электроснабжение уже 85% потребителей на западе региона, ранее оставшихся без света из-за порывов шквалистого ветра, достигавших 25–27 м/с, — говорится в сообщении.

Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

На официальном сайте Госзакупок Новосибирский МБУ «Центр организации дорожного движения» объявило аукцион на поставку материалов, необходимых для нанесения дорожной разметки.

Начальная стоимость контракта составляет 9 миллионов 891 тысячу рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 мая включительно. 5 мая планируется подвести окончательные итоги. При этом доставить краску полном объеме победитель аукциона должен будет до конца 2026 года. К этому времени дорожники получат 63 тонны краски по цене 157 рублей за килограмм.

За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока

За первый квартал 2026 года жители столицы Сибири выпили 39 тонн альтернативного молока с миндальным вкусом. Вторым по популярности стал кокос, 30 тонн такого напитка приобрели новосибирцы. На третьем месте с показателем 14 тонн оказался вкус фисташкового пломбира. Замыкают пятерку лидеров банан (8 тонн) и карамель (5 тонн). Об этом рассказали аналитики компании «Логика молока».

Если брать показатели в целом по стране, то за январь-март 2026 года россияне выпили 5 920 тонн альтернативного молока. Новосибирск показал результат в 106 тонн.

Мошенники угрожают новосибирским дачникам

С наступлением теплой погоды новосибирцы массово устремились на дачи. Чистый загородный воздух расслабляет и снижает концентрацию внимания, а значит делает людей более подверженными чужому влиянию. Мошенники решили воспользоваться этим сезонным явлением.

Российский сервис разведки утечек данных DLBI выявил новые мошеннические схемы, ориентированные именно на владельцев загородных участков. И новое законодательство, ужесточающее ответственность за состояние земли, разведение костров и борьбу с сорняками, сыграло аферистам только на руку.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

