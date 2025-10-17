Рекламодателям

В Новосибирске на выходных ожидаются ночные морозы

  • 17/10/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске на выходных ожидаются ночные морозы
Местами температура опустится до -14 градусов

В Новосибирске в ближайшие выходные будет нестабильная погода: по ночам мороз, а днем — небольшой плюс, сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 18 октября, ночью в городе будет −5…−7 градусов, а в пригороде до −9…−11. Днем потеплеет до +2…+4 градусов. Осадков не предвидится, восточный ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с. В области ночью ожидается от −4 до −9 градусов, местами до −14, а днем температура поднимется до +1…+6.

На Руси в этот сезон готовили горячие напитки. Это были не просто чаи, а целебные отвары, которые помогали укрепить здоровье перед холодами. Травы для напитков собирали заранее. Хозяйки заваривали липовый цвет, мяту, душицу и мелиссу. Такой напиток успокаивал нервы и укреплял сердце. В него добавляли сушеные яблоки, шиповник или малину.

В воскресенье, 19 октября, ночью температура опустится до −4…−6 градусов. Днем будет немного теплее — +2…+4. Ветер сменится на юго-восточный, со скоростью 4−9 м/с. По области ночью ожидается −4…−9 градусов, днем — +1…+6. На северо-западе возможен небольшой мокрый снег.

В старину в этот день хозяйки устраивали пышное застолье в честь завершения полевых работ. Мужчины занимались домашними делами. Детей обучали первым хозяйственным навыкам: девочек учили шить, прясть, вязать и ткать, мальчиков знакомили с сельскохозяйственными инструментами.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возможные потери аграриев из-за снега оценили в миллиарды рублей.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : погода на выходные


