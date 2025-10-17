МинЖКХ оспаривает решение суда о взыскании штрафов по концессии в Новосибирске

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области оспаривает решение Арбитражного суда о частичном взыскании с АО «Спецавтохозяйство» (АО «САХ», ранее МУП «САХ») штрафов в связи с неисполнением обязательств по концессии на строительство двух комплексов по переработке отходов. Ведомство направило жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд города Томска. 15 октября она была принята, возбуждено производство. Первое заседание по делу назначено на 17 ноября.

Напомним, согласно решению суда, компания должна выплатить в пользу МинЖКХ региона штраф за период с 27.09.2024 по 27.12.2024 в размере 276 000 рублей, с 28.12.2024 по день фактического исполнения обязательства или прекращения действия договора исходя из 3000 рублей в день, а также неустойку по соглашению за период с 20.09.2024 по 27.12.2024 в размере 433 059 рублей, с 27.12.2924 по день фактического исполнения обязательства или прекращения действия договора, исходя из суммы обеспечения, уменьшенной в 100 раз, в размере 6 486 152 рублей.

Подача жалобы практически совпала с представлением депутатам Заксобрания плана о безвозмездной передаче 100% акций регоператора по обращению с ТКО из собственности мэрии города в собственность правительства Новосибирской области. Решение об этом было принято властями еще в конце сентября.

— Нужно разобраться с долгами по судебным решениям в несколько сотен миллионов рублей, в том числе накопленными предыдущими юрлицами, чтобы их закрыть, и чтобы меньше долгов пришло в областной бюджет. И наконец, основная задача — определиться с тарифами. Бесконечно область не может содержать «САХ» за счет бюджета, поэтому просьба — организовать работу так, чтобы в течение 1,5-2 лет вы могли укладываться в тариф и оказывать профессиональную качественную услугу населению, — сказал спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Стоит отметить, что недавно Арбитражный суд полностью удовлетворил иски МинЖКХ по расторжению концессионных соглашений по строительству мусорных полигонов на левом и правом берегах Новосибирска. Областные власти создали две компании, в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

