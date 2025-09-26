В Новосибирске на выходных резко похолодает

«Яндекс Погода» проанализировала данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» составила прогноз погоды на выходные для новосибирцев.

В субботу, 27 сентября, утром в Новосибирске будет ясно, температура поднимется до +12 градусов. Днем небо затянется облаками, но дождя не ожидается. Воздух прогреется до +22 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В праздник Воздвиженья, 27 сентября, высоко летящие гуси сулят большое весеннее половодье, а низко летящие — малое. Утренние заморозки предвещали скорый приход зимы. Если в этот день дул северный ветер, это означало жаркое лето в следующем году. Так наши предки наблюдали за природой и предсказывали погоду.

В воскресенье, 28 сентября, утром в городе возможен небольшой дождь, а температура поднимется всего до +6 градусов. Днем теплее не станет, осадки продолжатся до ночи. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с. В ночь на понедельник дождя не ожидается.

На 28 сентября почитали святого Никиту. В этот день улетают журавли, что предвещает первые настоящие морозы через три недели. На Руси говорили: «Синица в Никитин день пищит — зиму вещает». Дождливая погода в этот день сулила позднюю и сырую весну.

