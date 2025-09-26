Председателями девяти комиссий горсовета Новосибирска стали единороссы

На установочной сессии горсовета Новосибирска определены председатели постоянных комиссий.
— Председатели избраны большинством голосов, — подчеркнул спикер Дмитрий Асанцев.
По итогам голосования «Единая Россия» получила портфели председателей в 9 из 10 постоянных комиссий.
Андрей Гудовский и Кирилл Покровский были избраны вице-спикерами горсовета, Андрей Любавский — депутатом регионального парламента.
Напомним, на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска явка составила 23,74%. По одномандатным округам одерживали победу 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». У ЛДПР и справороссов депутатов в горсовете восьмого созыва не будет.
Ранее редакция сообщала о том, что четверо из шести вице-спикеров горсовета Новосибирска восьмого созыва из «Единой России».
Иллюстрация – скрин с трансляции сессии горсовета Новосибирска.
