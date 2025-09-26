Председателями девяти комиссий горсовета Новосибирска стали единороссы

На установочной сессии горсовета Новосибирска определены председатели постоянных комиссий.

Комиссию по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения возглавила Ирина Константинова , в седьмом созыве эту должность занимал Андрей Гудовский.

, в седьмом созыве эту должность занимал Андрей Гудовский. Комиссию по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству — новичок Александр Згурин (Александр Тарасов).

(Александр Тарасов). Комиссию по наказам избирателей, как и в седьмом созыве, будет возглавлять Виктор Стрельников (КПРФ).

(КПРФ). Комиссией по бюджету и налоговой политике будет руководить Игорь Кудин (Кирилл Покровский).

(Кирилл Покровский). Комиссию по научно-производственному развитию и предпринимательству возглавил Павел Чернышев (Андрей Любавский).

(Андрей Любавский). В комиссии по местному самоуправлению портфель председателя сохранила Ирина Беспечная .

. Комиссией по социальной политике и образованию будет руководить Денис Кулинич (Игорь Титаренко).

(Игорь Титаренко). В комиссии по градостроительству пост председателя остался у Сергея Трубникова .

. Комиссию по городскому хозяйству возглавил Александр Тарасов (Игорь Кудин).

(Игорь Кудин). Комиссию по муниципальной собственности по-прежнему будет возглавлять Сергей Бондаренко.

— Председатели избраны большинством голосов, — подчеркнул спикер Дмитрий Асанцев.

По итогам голосования «Единая Россия» получила портфели председателей в 9 из 10 постоянных комиссий.

Андрей Гудовский и Кирилл Покровский были избраны вице-спикерами горсовета, Андрей Любавский — депутатом регионального парламента.

Напомним, на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска явка составила 23,74%. По одномандатным округам одерживали победу 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». У ЛДПР и справороссов депутатов в горсовете восьмого созыва не будет.

Ранее редакция сообщала о том, что четверо из шести вице-спикеров горсовета Новосибирска восьмого созыва из «Единой России».