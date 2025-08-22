В Новосибирске началась вакцинация от гриппа

В Новосибирскую область привезли 374 720 доз российской вакцины от гриппа.

По данным Минздрава, в этом году планируют привить около 60% жителей области — более 1,5 миллиона человек. В поликлиники поступили отечественные препараты «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «Ультрикс Квадри» для детей и беременных.

Специалисты напоминают, что прививка позволяет избежать тяжёлых форм гриппа.

— Подготовьте иммунитет до начала сезона простуд. Это особенно важно для людей из группы риска. Есть возрастные группы риска — это дети, это пожилые. Есть пациенты с серьёзными хроническими заболеваниями. И очень большая когорта — это профессиональные группы риска, — перечислила главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Иммунитет после прививки формируется через 10–14 дней.

В Новосибирске создадут мобильные бригады, которые будут вакцинировать сотрудников на предприятиях, а также детей в детских садах и школах.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году новосибирцы поставили более двух тысяч вакцин от бешенства. В 2024 году использовано 4 363 дозы вакцины.