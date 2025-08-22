Рекламодателям

OpenBio-2025: симпозиум «Инженерия живого» откроет будущее медицины и биопроизводства

  • 22/08/2025, 13:45
OpenBio-2025: симпозиум «Инженерия живого» откроет будущее медицины и биопроизводства
Мероприятие станет площадкой для обсуждения перспективных методов борьбы с болезнями и улучшения качества жизни, основанных на передовых научных достижениях

В рамках XII Российского форума биотехнологий OpenBio, который пройдет с 23 по 26 сентября в наукограде Кольцово, впервые состоится симпозиум «Инженерия живого: технологии будущего медицины и биопроизводства».

Этот симпозиум станет площадкой для обсуждения перспективных методов борьбы с болезнями и улучшения качества жизни, основанных на передовых научных достижениях. Ключевая цель мероприятия – представить последние исследования в таких областях, как синтетическая биология, генетика (включая онкологию и наследственные заболевания), а также инновационные лекарственные препараты и терапевтические подходы. Ведущие ученые страны соберутся для междисциплинарной дискуссии, посвященной как фундаментальным исследованиям, так и вопросам внедрения научных открытий в промышленное производство.

Программа симпозиума включает три междисциплинарные сессии:

  • Синтетическая биология: современные методы создания новых биологических систем и молекул, состояние отрасли в России.
  • Геномные и биомедицинские технологии, включая наследственные заболевания, онкологические заболевания и персонализированную медицину.
  • Перспективы применения терапевтических мРНК.

Развитие синтетической биологии как основа для инновационных лекарственных средств

В рамках первой сессии эксперты рассмотрят современное состояние синтетической биологии в России, вопросы импортозамещения, цифровизации биологических систем и механизмы трансфера технологий, акцентируя внимание на переходе от исследовательских разработок к промышленному производству и существующей инфраструктуре. Модератором выступит Вадим Маркович Говорун, д.б.н., профессор, академик РАН, директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, заведующий лабораторией простых систем, заведующий кафедрой системной и синтетической биологии ФБМA МФТИ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию:

— Системная и синтетическая биология требуют колоссальных усилий, поскольку новое понимание функционирования живых систем, с их огромной сложностью, открывает путь к беспрецедентному прогрессу в прикладных областях. В то же время, создание живых систем без глубокого понимания сопряжено с риском непредсказуемых последствий. Искусственный интеллект и синтетическая биология, объединяясь, требуют не только тщательной подготовки экспериментов, но и строгого контроля за процессом.

Геномные и биомедицинские технологии: от научных открытий к рыночным продуктам

Вторая сессия будет посвящена обсуждению геномных и биомедицинских технологий. Ключевыми темами станут персонализированная медицина, генетические заболевания, онкологические заболевания и разработки в области профилактической медицины. Ученые подчеркивают, что онкология остается одной из основных причин смертности, поэтому исследования, направленные на улучшение качества жизни и избавление от рака, всегда актуальны.

мРНК-технологии: прорыв в терапии генетических заболеваний и онкологии

Участники третьей сессии рассмотрят перспективы использования мРНК-технологий в онкологии, в частности, разработку онкологических вакцин и персонализированных терапевтических подходов. На сегодняшний день это одно из наиболее перспективных направлений для существенного прогресса в лечении онкологических заболеваний. мРНК-технологии позволяют сравнительно быстро и просто создавать персонализированные методы лечения, адаптированные к потребностям конкретного пациента.

Присоединяйтесь к OpenBio-2025 – участвуйте в формировании будущего российской биотехнологической отрасли! Подробности и регистрация – на официальном сайте форума.

Справка:

Начиная с 2014 года, в наукограде Кольцово (Новосибирская область) ежегодно проходит OpenBio. Организатором данного мероприятия выступает Инновационный центр Кольцово, при содействии администрации наукограда и Правительства Новосибирской области. Форум является открытой платформой, объединяющей новаторов, ученых, представителей бизнеса и государственных структур. Главная задача OpenBio – стимулирование развития биотехнологической индустрии и создание благоприятных условий для оперативного внедрения инновационных решений.

Важным аспектом OpenBio является поддержка молодых дарований, что выражается в активном вовлечении молодых исследователей в научную конференцию и организации специализированного форума для школьников. В 2024 году форум привлек 5403 участника из 59 субъектов Российской Федерации и 13 иностранных государств, в том числе 992 очно и 4441 онлайн. В рамках научной конференции OpenBio ученые представили 109 отобранных докладов по различным направлениям, включая вирусологию, биофизику, биотехнологию, молекулярную биологию, фундаментальную медицину и биоинформатику.

Соорганизаторы: ГНЦ ВБ «Вектор», Биотехнопарк Новосибирской области, Ассоциация «Биофарм».

Организационные партнеры: Новосибирский областной инновационный фонд.

Официальные партнеры: «АртБиоТех», «Компания Хеликон», «Торговый дом «ХИММЕД», «ИЗКОЛЬЦОВО: Инновации для жизни», «Микопро».

Стратегические информационные партнеры: «Наука Mail», «Комсомольская правда», «Российская газета».

Официальные информационные партнеры: «GxP News», «Наука в Сибири», «InScience», Национальный фармацевтический журнал, «Советская Сибирь», «Новости Сибири», медицинский портал Сибмеда, портал Infopro54.ru, «Деловой квартал Новосибирск», «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», Сетевое издание «ЦИНК», журнал «Разработка и регистрация лекарственных средств», журнал «Лаборатория и производство», журнал «Московские аптеки», «Фармацевтические технологии и упаковка», Инфраструктурный центр HealthNet, программа «Молодость и долголетие с Юлией Смирновой».

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

