В Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура»

В проект планировки центра Новосибирска включили новый участок правобережной линии метро на улице Ипподромской.

Станцию планируют построить на перекрестке Ипподромской магистрали и улицы Военная после 2030 года.

Проект планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью инженера Будагова и Красным проспектом, опубликован на сайте мэрии Новосибирска. Новая станция уже обозначена на чертеже.

В документе отмечается, что до 2030 года на участке от улицы Фрунзе до площади инженера Будагова и от Ипподромской до Красного проспекта сохранятся все действующие линии метро.

В проекте планировки также предусмотрено создание и обновление двух транспортных развязок на пересечении улиц Ипподромской и Семьи Шамшиных рядом с Октябрьской магистралью. Кроме того, улицу Зыряновскую планируют продлить от Ипподромской до Серебренниковской.

В целом до 2050 года в городе уже запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гучинобродская, Ленинская линия – от станции «Площадь Маркса» до новых станций — «Площадь Станиславского» и «Троллёйная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом является продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

Эксперты предлагали подумать о создании кольцевой линии.

Ранее редакция сообщала о том, что дата открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске обсуждается. Ее планируют запустить в сентябре.