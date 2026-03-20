В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

В марте 2026 года был объявлен электронный аукцион на поставку в Новосибирскую область вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. Для медицинских учреждений региона закупается более 40 240 доз вакцины. На это из бюджета выделяется более 139 миллионов рублей. Ранее закупки были не такими масштабными.

Врачи и пациентские организации на протяжении последних нескольких лет призывают внести вакцинацию против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян. Но пока такое решение не принято, и прививки против смертельного менингококка ставятся по эпидемическим показаниям и для определенных групп риска. Деньги на приобретение вакцин выделяют региональные бюджеты. Новосибирская область, как и многие другие регионы, в 2025 году увеличивала закупки вакцин против менингококка. Это было связано с тем, что в стране было зарегистрировано увеличение числа выявленных случаев данной инфекции. Такие же решения, по данным редакции Infopro54, были приняты и на текущий год: инфекционисты рекомендовали увеличить охват вакцинацией детей в возрасте от 0 до 6 лет.

— В 2026 году министерством здравоохранения запланирована вакцинация против менингококковой инфекции с 6 недель 1500 детей с учетом кратности (по 4 дозы на человека). Вакцинация будет проводиться совместно с вакцинами в сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок. Также важным основанием является безопасность использования у недоношенных детей и детей с иммунокомпрометированными состояниями. Вторая группа детей, подлежащих вакцинации, — дети в 6 лет, вакцинация будет проводиться одновременно с ревакцинацией против кори, что также не повлечет снижения иммунного ответа при использовании коревой вакцины. По данным исследований, иммунный ответ развивается через 5–7 дней после введения первой дозы, длительность иммунитета — 7–10 лет. Так как менингококк серогруппы Х не характерен для РФ, в том числе для Новосибирской области (единичные случаи связаны с прибывшими из-за рубежа), считаю целесообразным использовать вакцину для профилактики менингококка среди мигрантов и лиц, посещающих хадж, — говорится в справке, подготовленной главным внештатным эпидемиологом Минздрава Новосибирской области (документ есть в распоряжении редакции).

К группам риска, которым показана вакцинация против менингококковой инфекции, относится целый ряд категорий. Среди них: дети с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями; дети, перенесшие кохлеарную имплантацию (вживлены слуховые импланты); дети с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями; дети, перенесшие нейрохирургические вмешательства; дети с врожденными пороками развития, сахарным диабетом и другие категории.

Педиатры говорят, что иногда в поликлиниках предлагают поставить прививку и тем, кто формально к группе риска не относится.

— Практика показывает, что это зависит от наличия вакцины: если дети из групп риска охвачены вакцинацией, а вакцина еще есть, то предлагают и другим категориям. Я всегда говорю родителям детей, что при любой возможности прививку от менингококка надо ставить. Это очень страшная инфекция. Как будет развиваться заболевание, предсказать невозможно: может быть симптоматика легкой или средней степени тяжести или бессимптомное носительство, а может быть тяжелейшее заболевание, которое приведет к инвалидизации или летальному исходу, — сообщила Infopro54 педиатр Елена Щербицкая.

Отечественной вакцины, которая бы защищала от нескольких серотипов менингококка, в России пока нет. Поэтому для государственных больниц и поликлиник закупаются вакцины импортного производства. Такие же вакцины предлагаются населению в частных медицинских центрах.

Добавим, что указанная выше закупка на сумму более 139 миллионов рублей пока не завершена. Определение поставщика приостановлено по жалобе.

