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Авто Общество

Цены на бензин в Новосибирске перестали помещаться на табло АЗС

Автор: Мария Гарифуллина

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На ряде заправок топливо за две недели подорожало более чем на 80%

На заправках независимых сетей в Новосибирске продолжается рост цен на топливо. Автовладельцы называют происходящее неуправляемой бензиновой инфляцией. Одним из подтверждений этого стал технический фактор: новые цены, ставшие трёхзначными, не помещаются на старых электронных табло.

Большие табло, установленные на въезде заправок, рассчитаны на отображение двухзначных чисел с копейками — формат 88.88. Чтобы отобразить трёхзначное число, собственникам АЗС приходится идти на ухищрения. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, виден один из таких приёмов. Светящиеся точки, которые разделяют рубли и копейки, прикрыты небольшими кусочками пластика или металла. Благодаря таким нижним «шторкам» на отдалении число 15.0 (в последнем окошке прочерк) выглядит как 150, 14.0 — как 140. Если подойти ближе и сместить угол зрения, то точки и «шторки» можно увидеть.

Эти истории с табло наглядно показывают, что произошло с ценами на топливо за три недели топливного кризиса. При этом проследить единую логику или высчитать общий процент подорожания не представляется возможным. Многие автовладельцы сами ведут мониторинг цен — по тем заправкам, которые видят ежедневно, отслеживают инфляцию. У редакции Infopro54 есть фотографии, сделанные на одних и тех же заправках (трёх разных сетях) в период с 25 июня по 9 июля. Это позволяет провести корректное сравнение. На этих АЗС за указанный период (15 дней) цены выросли на 63–85%. За последние семь дней рост составил около 30%.

При этом официальные сводки Новосибирскстата, которые публикуются еженедельно, такого резкого подорожания пока не фиксируют. Средние потребительские цены по Новосибирской области на 22 июня составляли: 92-й — 64 рубля 35 копеек, 95-й — 68 рублей 62 копейки. На 29 июня: 92-й — 66 рублей 19 копеек, 95-й — 70 рублей 52 копейки. На 6 июля: 92-й — 71 рубль 35 копеек, 95-й — 76 рублей 14 копеек. Таким образом, по данным официальной статистики, за последнюю неделю 92-й бензин подорожал на 7,8%, 95-й — на 8,0%. За весь период топливного кризиса (с 22 июня по сегодняшний день) рост составил 10,9% и 11,0% соответственно. Эти цифры отражают средние значения по региону, в которых учтены цены всех сетей, включая крупных игроков — так называемых ВИНК (вертикально интегрированных нефтегазовых компаний), удерживающих стоимость на более низком уровне. Именно поэтому, говорят участники рынка, официальная статистика не «ловит» аномального скачка цен на независимых заправках: усреднённые данные сглаживают резкие колебания на ряде АЗС.

Независимые коммерческие сети объясняют резкий рост цен на своих заправках значительным увеличением оптовых цен на бирже и дефицитом топлива. По их словам, они вынуждены переписывать ценники вслед за ростом закупочных цен.

По свидетельствам автовладельцев, которые передвигаются между субъектами РФ, Новосибирская область сейчас относится к регионам, где топливо — одно из самых дорогих в стране. Цены 150–170 рублей за литр 95-го бензина мало где встречаются. В Новосибирске такое дорогое топливо найти можно.

Ранее редакция рассказывала, что происходит сейчас на заправках Горного Алтая.

Фото Infopro54

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Рубрики : Авто Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цена на бензин топливный кризис АЗС Новосибирска

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Медресе в Новосибирске хотят увеличить до 7 этажей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске религиозная организация «Соборная Мечеть» добивается увеличения этажности медресе, которое строит на улице Мира. Вместо разрешённых 4 этажей здание может вырасти до 7. Соответствующее оповещение о начале общественных обсуждений опубликовала мэрия города.

Заявление мотивировано неблагоприятной конфигурацией земельного участка и фактическим расположением объекта капитального строительства. Участок площадью 13 152 кв. м с кадастровым номером 54:35:052055:74 находится в зоне специализированной общественной застройки (ОД-4). Строительство медресе ведётся с 2017 года, разрешение на строительство продлено до декабря 2026 года. Согласно проекту, здание будет иметь переменную этажность, общая площадь превысит 6,3 тысячи кв. метров.

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Новые китайские бренды пополнят список локализованных авто для такси

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг России объявил, что скоро в список автомобилей для такси добавят модели брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jaecoo.

— В ближайшее время список будет расширен за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jaecoo. После утверждения соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, — говорится в сообщении.

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Новосибирцы потратили на алкоголь и сигареты больше всех в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область оказалась самым «пьющим» регионом в Сибири с точки зрения финансов. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенному на основе данных Росстата, по итогам 2025 года средняя семья из трёх человек в регионе тратила на алкоголь и табачные изделия почти 3 тыс. рублей в месяц. Это самый высокий показатель среди всех регионов Сибирского федерального округа.

Для сравнения, в соседней Кемеровской области на «вред» уходило всего 1,6 тыс. рублей, а в Алтайском крае — 1,3 тыс. рублей. Ближе всего к новосибирцам по этому показателю подобрались жители Красноярского края (2,8 тыс. руб.) и Томской области (2,3 тыс. руб.).

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Влияние «присадочного» бензина на автомобили оценили новосибирские химики

В России разрешили производство высокооктановых бензинов путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами и делает этот процесс экономически выгодным за счет налоговых льгот. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 4 июля. В правительстве пояснили, что эта вынужденная мера направлена на насыщение рынка дополнительными объемами топлива и носит превентивный характер для предотвращения дестабилизации.

Доктор химических наук, директор института естественных и социально-экономических наук НГПУ и Наталья Кандалинцева и кандидат химических наук, доцент кафедры химии, заместитель директора института естественных и социально-экономических наук, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» Алексей Хомченко прокомментировали сможет ли эта мера способствовать преодолению бензинового кризиса в стране.

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Новосибирским компаниям рекомендуют перевод на удалёнку из-за топливного кризиса

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области опубликован полный текст постановления о введении в регионе режима повышенной готовности из-за топливного кризиса. Объявляя об этом режиме вечером 6 июля, губернатор Андрей Травников сообщил тогда об уменьшении лимитов на отпуск бензина и дизтоплива. Infopro54 ознакомился с документом и выяснил, что там есть рекомендации об удалёнке и частичном отказе от использования личного транспорта.

Постановление предписывает руководителям областных ведомств и подведомственных учреждений перейти на режим экономии топлива и использовать его исключительно для решения первоочередных задач. Сотрудникам рекомендовано пользоваться общественным транспортом. Аналогичные рекомендации даны главам муниципальных образований. Организациям, торгующим топливом, предписано информировать население о ситуации и наличии бензина, обеспечить приоритетную заправку экстренных и аварийных служб без ограничений. В документе в общей сложности 13 пунктов.  Пункт 9 постановления касается работодателей.

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«Берем три ведра»: шеф-повар Бурковский на форуме в Новосибирске приготовил любимый десерт Карелина

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске известный шеф-повар и ресторатор Владимир Бурковский приготовил для гостей форума «Дикоросы» таёжный десерт и свадебные сибирские блины. Кухня работала прямо на улице, попробовать блюдо могли все желающие. Infopro54 поговорил с Бурковским о блинах и особом десерте.

Чтобы описать количество приготовленного десерта, достаточно одной фразы шеф-повара.

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