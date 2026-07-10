Цены на бензин в Новосибирске перестали помещаться на табло АЗС

На заправках независимых сетей в Новосибирске продолжается рост цен на топливо. Автовладельцы называют происходящее неуправляемой бензиновой инфляцией. Одним из подтверждений этого стал технический фактор: новые цены, ставшие трёхзначными, не помещаются на старых электронных табло.

Большие табло, установленные на въезде заправок, рассчитаны на отображение двухзначных чисел с копейками — формат 88.88. Чтобы отобразить трёхзначное число, собственникам АЗС приходится идти на ухищрения. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, виден один из таких приёмов. Светящиеся точки, которые разделяют рубли и копейки, прикрыты небольшими кусочками пластика или металла. Благодаря таким нижним «шторкам» на отдалении число 15.0 (в последнем окошке прочерк) выглядит как 150, 14.0 — как 140. Если подойти ближе и сместить угол зрения, то точки и «шторки» можно увидеть.

Эти истории с табло наглядно показывают, что произошло с ценами на топливо за три недели топливного кризиса. При этом проследить единую логику или высчитать общий процент подорожания не представляется возможным. Многие автовладельцы сами ведут мониторинг цен — по тем заправкам, которые видят ежедневно, отслеживают инфляцию. У редакции Infopro54 есть фотографии, сделанные на одних и тех же заправках (трёх разных сетях) в период с 25 июня по 9 июля. Это позволяет провести корректное сравнение. На этих АЗС за указанный период (15 дней) цены выросли на 63–85%. За последние семь дней рост составил около 30%.

При этом официальные сводки Новосибирскстата, которые публикуются еженедельно, такого резкого подорожания пока не фиксируют. Средние потребительские цены по Новосибирской области на 22 июня составляли: 92-й — 64 рубля 35 копеек, 95-й — 68 рублей 62 копейки. На 29 июня: 92-й — 66 рублей 19 копеек, 95-й — 70 рублей 52 копейки. На 6 июля: 92-й — 71 рубль 35 копеек, 95-й — 76 рублей 14 копеек. Таким образом, по данным официальной статистики, за последнюю неделю 92-й бензин подорожал на 7,8%, 95-й — на 8,0%. За весь период топливного кризиса (с 22 июня по сегодняшний день) рост составил 10,9% и 11,0% соответственно. Эти цифры отражают средние значения по региону, в которых учтены цены всех сетей, включая крупных игроков — так называемых ВИНК (вертикально интегрированных нефтегазовых компаний), удерживающих стоимость на более низком уровне. Именно поэтому, говорят участники рынка, официальная статистика не «ловит» аномального скачка цен на независимых заправках: усреднённые данные сглаживают резкие колебания на ряде АЗС.

Независимые коммерческие сети объясняют резкий рост цен на своих заправках значительным увеличением оптовых цен на бирже и дефицитом топлива. По их словам, они вынуждены переписывать ценники вслед за ростом закупочных цен.

По свидетельствам автовладельцев, которые передвигаются между субъектами РФ, Новосибирская область сейчас относится к регионам, где топливо — одно из самых дорогих в стране. Цены 150–170 рублей за литр 95-го бензина мало где встречаются. В Новосибирске такое дорогое топливо найти можно.

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