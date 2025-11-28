Рекламодателям

В Новосибирске основной аудиторией страшных квестов стали подростки

  • 28/11/2025, 18:00
Автор: Мария Гарифуллина
Квесты все чаще проходят в формате перфомансов с привлечение актеров

В Новосибирске, как и по всей России, индустрия квестов вышла на стабильное плато после периода бурного роста. Если несколько лет в крупных городах ежемесячно открывались новые площадки, то сейчас рынок устоялся, сохраняя лояльную аудиторию за счет появления новых, более сложных форматов. По данным агрегаторов, в Новосибирске в настоящее время представлено 94 квест-площадки.

— Российский рынок квестов прошел этап бурного роста и вышел на уверенное плато. Новых площадок открывается уже не так много, как несколько лет назад, но и оттока клиентов не происходит, благодаря постоянному развитию форматов. На смену классическим эскейп-румам (когда нужно отгадать загадки и найти выход из замкнутого пространства — прим. ред.) пришли перформансы — иммерсивные спектакли, где гости становятся действующими лицами. Индустрия стала гибкой и быстро реагирует на культурные тренды. Поэтому быстро появляются адаптации, например, популярных фильмов и сериалов, — рассказала Infopro54 представитель агрегатора «Мир квестов» Полина Недумова.

Основной аудиторией квестов, особенно для жанра хоррор, стали подростки от 13 лет. По словам организаторов, первый поход на квест обычно происходит спонтанно: компания друзей или одноклассников ищет новых впечатлений. Тот, кому игра понравилась, часто начинает глубже интересоваться сферой, пробуя квесты разных жанров.

Одной из ключевых проблем отрасли остаются недобросовестные игроки. Некоторые проекты практикуют жесткий физический контакт, что может привести к травмам и надолго оттолкнуть клиентов от индустрии. Для решения этой проблемы ведущие операторы рынка совместно с государственными структурами работают над созданием нормативной базы.

— Мы работаем с Госдумой в рамках рабочей группы по разработке ГОСТов. В прошлом году был выпущен ГОСТ, устанавливающий правила проведения квестов для несовершеннолетних. Сейчас мы готовим текст взрослого стандарта, который позволит законодательно пресекать опасные практики, такие как болевой контакт. Это поможет изменить образ квестов в обществе, который часто складывается из-за громких инцидентов на отдельных площадках. Их немного, если мы посмотрим статистику по рынку. Но такие случаи действительно есть, и мы против них боремся, —говорит Полина Недумова.

Площадка квеста

Сроки окупаемости проектов сильно варьируются и четкой формулы не существует, говорят участники рынка. Все зависит от первоначальных вложений, которые могут различаться в разы в зависимости от тематики квеста, технических решений, сложности реквизита, и интереса публики. Организаторы квестов, 28 ноября встречались с журналистами на площадке квеста по мотивам сериала «Метод» (18+). На вопрос, во сколько обошелся реквизит, который состоит преимущественно из старых предметов и вещей, организатор сказал, что это порядка сотни тысяч рублей.

— Каждый проект уникален по своим затратам. Хорошим сроком для нас считается полная окупаемость примерно за год. Но бывает, что вложишься в новый проект, а на него не идут. Тогда он может не окупиться вовсе. При этом те же страшные квесты требуют постоянных вложений — их чинят практически ежедневно. В порыве страха или паники игроки могут случайно сломать деталь антуража, порвать реквизит, поэтому поддержание локации в рабочем состоянии — это постоянная статья расходов», — говорит организатор квестов Дмитрий Загарин.

Цены на квесты в 2024 году выросли, и игроки рынка ожидают дальнейший рост. Падение интереса они не прогнозируют и рассчитывают, что рынок может вырасти, в том числе и за счет квест-туризма. Это относительно новый тренд: российские квесты стали популярны у жителей азиатских стран.

Фотографии Infopro54

