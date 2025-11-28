Новосибирские пилоты дронов вошли в сборную России

Новосибирские спортсмены продемонстрировали высокие результаты на чемпионате Сибирского федерального округа, а также на первенстве и чемпионате России по гонкам дронов. С пилотами и их тренерами встретился мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, отметивший значимость достижений в новых технологичных дисциплинах

По словам главы города, Новосибирск традиционно занимает сильные позиции в спортивной сфере, и успехи молодых пилотов подтверждают потенциал региона в технических видах спорта

— Гонки дронов имеют двойное назначение — применяются как в гражданской сфере, так и в оборонной. Спортсмены впервые выступали на соревнованиях всероссийского уровня и показали достойный результат, — заявил Кудрявцев.

Подготовка спортсменов проходит в спортивной школе технического, экстремального и интеллектуального спорта (СШ ТЭИС) под руководством тренеров Алексея Мадеева и Алексея Бухтиярова. Базой для занятий служит гимназия № 7 «Сибирская», где оборудован кабинет для тренировки виртуальных полётов и зал для практических занятий. Тренировки проходят 1–2 раза в неделю и могут длиться до семи часов.

Одной из ключевых особенностей подготовки является самостоятельная сборка и настройка дронов: спортсмены модернизируют конструкции, добиваясь оптимальных характеристик. В распоряжении пилотов находятся аппараты размером 75, 200 и 300 мм, при этом наиболее быстрые модели развивают скорость до 250 км/ч. Для высокоскоростных тренировок используется крытая хоккейная коробка, которую предоставляет МАУ «Стадион».

Отбором к федеральным соревнованиям стал чемпионат Сибирского федерального округа, прошедший в августе 2025 года в Иркутске. В личном зачёте в классе 75 мм победу одержал Матвей Почекунин, второе место занял Вячеслав Карпыза. В командных соревнованиях класса 200 мм первое место заняли Матвей Почекунин и Максим Нор; вторыми стали Егор Небесный и Вячеслав Карпыза.

На чемпионате России, состоявшемся в октябре 2025 года на стадионе «Фишт» в Сириусе, Почекунин и Нор стали чемпионами в командном зачёте дисциплин «Технический симулятор — гонки БВС» и «Класс 75 мм».

В рамках первенства России среди юниоров (10–17 лет), также проходившего в Сириусе, команда Новосибирской области в составе Матвея Почекунина и Вячеслава Карпызы заняла первое место в командной дисциплине технического симулятора. В личном зачёте «Класс 200 мм» Почекунин стал бронзовым призёром.

Тренер Алексей Бухтияров отметил стремительное развитие дисциплины: гонки дронов получили статус официального вида спорта лишь год назад.

— Удивительно, что ребята смогли так быстро показать высокий результат. Это серьёзная заявка на дальнейшее развитие, — подчеркнул он.

Весной следующего года спортсмены примут участие в отборочных соревнованиях на Кубок России, которые пройдут в Москве. По итогам национального чемпионата Матвей Почекунин и Максим Нор получили право выступать за сборную России. Кроме того, Егор Небесный стал единственным представителем Новосибирской области, прошедшим в финал Всероссийского Кубка технологических видов спорта, куда были отобраны 40 участников со всей страны.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко увеличилось количество производителей беспилотников. В регионе выпускается 3% от всех дронов в стране.