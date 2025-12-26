Резкое похолодание до -32 градусов ожидается в Новосибирской области на выходных

Предстоящие выходные принесут серьёзные испытания холодом: по данным синоптиков, в ночь на субботу температура может опуститься до −32 °C. Разбираем по дням, чего ждать от погоды 27 и 28 декабря.

В субботу, 27 декабря, ночью температура резко упадет до -24…-26°C. В некоторых районах возможен небольшой снег, а местами столбик термометра опустится до -32°C. Днем снег будет идти, а температура поднимется до -16…-18°C. Ветер будет дуть с северо-запада: ночью его скорость достигнет 8-13 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Днем ветер ослабнет до 6-11 м/с.

На Руси внимательно следили за погодой 27 декабря, чтобы предсказать погодные условия на предстоящие месяцы. Морозы в этот день предвещали жаркое лето, при этом урожай овса и мёда обещал быть щедрым.

В воскресенье, 28 декабря, ночью температура опустится до -17…-19°C, а к утру поднимется до -22°C. Днем температура будет колебаться в диапазоне -14…-16°C. Снег продолжит идти. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

По погоде в этот день предсказывали, каким будет март. Если на заре небо становится красным, это предвещает морозы. Западный ветер сулит оттепель, а северный — похолодание.