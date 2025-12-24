Новосибирцам обещали вернуть переплату за проезд в общественном транспорте

По оперативной информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, ООО «СберТройка» подтверждает наличие сбоя в оплате проезда. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета в ответ на запрос редакции.

— В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы. Переплата будет возвращена пассажирам, — говорится в комментарии.

Напомним, в троллейбусе на маршруте №8 за проезд с утра с карты списывалось 450 рублей. Об этом сообщал телеграм-канал АСТ-54 со ссылкой на своих подписчиков.

— С каждого пассажира сняли по четыреста пятьдесят рублей. Люди жаловались водителю, но, конечно, он ничего сделать не может, — сообщил телеграм-канал.

Между тем с сегодняшнего дня проезд на наземном общественном транспорте города подорожал до 45 рублей, в метро — до 48 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с жительницы Новосибирска за каждую поездку в метро списывают около 100 рублей.