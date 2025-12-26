«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

По итогам комплексного анализа динамики заработных плат, спроса и предложения на рынке труда в 2025 году аналитики SuperJob пришли к выводу: рынок входит в новую фазу. Массовый рост доходов, вызванный острым дефицитом кадров, постепенно сходит на нет. В 2026 году повышение зарплат сохранится, но будет носить точечный характер и напрямую зависеть от квалификации и вклада сотрудника в бизнес-результат.

Рынок труда: дефицит «кого угодно» сменился дефицитом профессионалов

Увеличение числа резюме в 2025 году не означает снятия кадрового напряжения. Найти формального кандидата стало проще, однако закрытие сложных вакансий по-прежнему требует времени и ресурсов. Дефицит качественных специалистов сохраняется, особенно в профессиях с высокой добавленной стоимостью.

Рынок окончательно уходит от ситуации, когда рост зарплат был возможен «по умолчанию» — просто за счёт нехватки персонала. Теперь доходы будут определяться измеримыми факторами: уровнем экспертизы, редкостью компетенций и влиянием на ключевые показатели бизнеса.

Что будет определять уровень доходов

Наибольшую ценность для работодателей получат специалисты, которые:

формируют или защищают конкурентные преимущества компании;

владеют редкими и критически важными технологиями;

напрямую влияют на финансовый результат или безопасность бизнеса;

обладают экспертизой, которую невозможно быстро получить на краткосрочных курсах.

Корпоративное обучение станет более избирательным: инвестиции будут направляться на развитие перспективных сотрудников, а не на массовое повышение квалификации.

Для самих специалистов ключевой стратегией становится инвестиция в себя — углубление в узкую специализацию и постоянное обновление знаний. В новой реальности рост доходов напрямую связан с личной эффективностью.

IT: замедление темпов, но рост для ключевых ролей

В IT-сфере эффект высокой базы приведёт к снижению средних темпов роста доходов. Прогноз SuperJob на 2026 год — +8–10%. При этом для стратегически важных специалистов — архитекторов, DevOps-инженеров, senior-разработчиков, ML-инженеров — рост будет выше: +12–15%.

Разрыв в зарплатах между junior и senior продолжит увеличиваться. Особенно высокие доходы сохранятся в узких и дефицитных нишах с физически ограниченным предложением — прежде всего у разработчиков на Kotlin и Go. Их медианная зарплата на уровне 350–370 тыс. рублей остаётся следствием редкости и устойчивого спроса.

Информационная безопасность: ставка на устойчивость и суверенитет

Цифровая трансформация и требования к надёжности IT-систем усиливают роль специалистов по информационной безопасности. Повышенный спрос и высокий уровень оплаты труда в этом сегменте сохранятся. Наряду с разработчиками, это одни из ключевых кадров для обеспечения технологического суверенитета страны.

Product и data: строгий отбор при сохранении высоких доходов

В сегментах с высоким спросом и одновременно большим числом соискателей — таких как product-менеджмент и аналитика данных — работодатели будут более тщательно отбирать кандидатов. При этом для специалистов, подтверждающих свою экспертизу, уровень доходов останется высоким. Ожидаемый рост в 2026 году — +7–9%.

Коммерческая медицина: стабильный рост и усиление дефицита

Врачи узких и высокотехнологичных специальностей — стоматологи, репродуктологи, косметологи, хирурги — прочно удерживают позиции в верхнем сегменте зарплат. В коммерческой медицине доходы напрямую зависят от потребительского спроса, который остаётся устойчивым.

Прогнозируемая динамика зарплат на 2026 год — не ниже +10–12%. Дополнительным фактором станет усиление дефицита кадров в частных клиниках: с 2026 года выпускники медвузов обязаны отрабатывать не менее трёх лет в учреждениях системы ОМС, что ограничит приток молодых специалистов в коммерческий сектор.

Финансы: рост для тех, кто приносит результат

На фоне высокой ключевой ставки возрастает ценность специалистов по управлению капиталом и рисками — финансовых менеджеров, методологов, аналитиков, консультантов, специалистов Private Banking. Их доходы будут напрямую зависеть от способности генерировать прибыль.

Для сильных профессионалов «потолка» по доходам практически нет, однако в среднем по финансовой сфере рост зарплат в 2026 году оценивается в +8–10%.

Линейный персонал и логистика: ставка на эффективность

В сегментах грузоперевозок, курьерской доставки и ритейла ожидаются изменения как в формате занятости, так и в системе оплаты труда. Тренд смещается в сторону платформенной занятости и увеличения переменной части дохода, жёстко привязанной к показателям эффективности.

Это позволит компаниям оптимизировать фиксированные затраты и стимулировать производительность. Прогноз прироста зарплат — +7–9% в 2026 году.

Инженеры и промышленность: спрос, продиктованный экономикой

Инженерно-технические работники в реальном секторе — инженеры АСУ ТП, КИПиА, электронщики, конструкторы, проектировщики — остаются критически важными для устойчивости экономики. Высокий рост зарплат в 2025 году (+13,6% в промышленности и +12,1% в строительстве) подтверждает готовность бизнеса и государства инвестировать в собственные производства.

Прогноз на 2026 год — +9–12%.

Рабочие специальности: иллюзия избытка и реальный кадровый голод

Спрос в промышленности и строительстве смещается от количества к качеству. Зарплаты опытных рабочих и водителей спецтехники, способных работать со сложными объектами, будут расти на +7–10%. При этом таких специалистов на рынке по-прежнему крайне мало.

Рост числа резюме во многом обеспечивается «мобильными» работниками, которые уже трудоустроены и перемещаются между компаниями в поисках прибавки в 5–10 тыс. рублей. Это создаёт иллюзию доступности кадров, но не решает проблему стабильного и качественного найма.

Ключевой вызов для работодателей — выстраивание систем долгосрочного удержания сразу для двух групп: линейных работников с высокой текучестью и высококвалифицированных профи, конкуренция за которых максимально жёсткая и выходит далеко за рамки уровня зарплаты.

