Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес ПроБизнес Рынки

«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Эксперты оценили в каких отраслях экономики на какое повышение доходов можно рассчитывать

По итогам комплексного анализа динамики заработных плат, спроса и предложения на рынке труда в 2025 году аналитики SuperJob пришли к выводу: рынок входит в новую фазу. Массовый рост доходов, вызванный острым дефицитом кадров, постепенно сходит на нет. В 2026 году повышение зарплат сохранится, но будет носить точечный характер и напрямую зависеть от квалификации и вклада сотрудника в бизнес-результат.

Рынок труда: дефицит «кого угодно» сменился дефицитом профессионалов

Увеличение числа резюме в 2025 году не означает снятия кадрового напряжения. Найти формального кандидата стало проще, однако закрытие сложных вакансий по-прежнему требует времени и ресурсов. Дефицит качественных специалистов сохраняется, особенно в профессиях с высокой добавленной стоимостью.

Рынок окончательно уходит от ситуации, когда рост зарплат был возможен «по умолчанию» — просто за счёт нехватки персонала. Теперь доходы будут определяться измеримыми факторами: уровнем экспертизы, редкостью компетенций и влиянием на ключевые показатели бизнеса.

Что будет определять уровень доходов

Наибольшую ценность для работодателей получат специалисты, которые:

  • формируют или защищают конкурентные преимущества компании;
  • владеют редкими и критически важными технологиями;
  • напрямую влияют на финансовый результат или безопасность бизнеса;
  • обладают экспертизой, которую невозможно быстро получить на краткосрочных курсах.

Корпоративное обучение станет более избирательным: инвестиции будут направляться на развитие перспективных сотрудников, а не на массовое повышение квалификации.

Для самих специалистов ключевой стратегией становится инвестиция в себя — углубление в узкую специализацию и постоянное обновление знаний. В новой реальности рост доходов напрямую связан с личной эффективностью.

IT: замедление темпов, но рост для ключевых ролей

В IT-сфере эффект высокой базы приведёт к снижению средних темпов роста доходов. Прогноз SuperJob на 2026 год — +8–10%. При этом для стратегически важных специалистов — архитекторов, DevOps-инженеров, senior-разработчиков, ML-инженеров — рост будет выше: +12–15%.

Разрыв в зарплатах между junior и senior продолжит увеличиваться. Особенно высокие доходы сохранятся в узких и дефицитных нишах с физически ограниченным предложением — прежде всего у разработчиков на Kotlin и Go. Их медианная зарплата на уровне 350–370 тыс. рублей остаётся следствием редкости и устойчивого спроса.

Информационная безопасность: ставка на устойчивость и суверенитет

Цифровая трансформация и требования к надёжности IT-систем усиливают роль специалистов по информационной безопасности. Повышенный спрос и высокий уровень оплаты труда в этом сегменте сохранятся. Наряду с разработчиками, это одни из ключевых кадров для обеспечения технологического суверенитета страны.

Product и data: строгий отбор при сохранении высоких доходов

В сегментах с высоким спросом и одновременно большим числом соискателей — таких как product-менеджмент и аналитика данных — работодатели будут более тщательно отбирать кандидатов. При этом для специалистов, подтверждающих свою экспертизу, уровень доходов останется высоким. Ожидаемый рост в 2026 году — +7–9%.

Коммерческая медицина: стабильный рост и усиление дефицита

Врачи узких и высокотехнологичных специальностей — стоматологи, репродуктологи, косметологи, хирурги — прочно удерживают позиции в верхнем сегменте зарплат. В коммерческой медицине доходы напрямую зависят от потребительского спроса, который остаётся устойчивым.

Прогнозируемая динамика зарплат на 2026 год — не ниже +10–12%. Дополнительным фактором станет усиление дефицита кадров в частных клиниках: с 2026 года выпускники медвузов обязаны отрабатывать не менее трёх лет в учреждениях системы ОМС, что ограничит приток молодых специалистов в коммерческий сектор.

Финансы: рост для тех, кто приносит результат

На фоне высокой ключевой ставки возрастает ценность специалистов по управлению капиталом и рисками — финансовых менеджеров, методологов, аналитиков, консультантов, специалистов Private Banking. Их доходы будут напрямую зависеть от способности генерировать прибыль.

Для сильных профессионалов «потолка» по доходам практически нет, однако в среднем по финансовой сфере рост зарплат в 2026 году оценивается в +8–10%.

Линейный персонал и логистика: ставка на эффективность

В сегментах грузоперевозок, курьерской доставки и ритейла ожидаются изменения как в формате занятости, так и в системе оплаты труда. Тренд смещается в сторону платформенной занятости и увеличения переменной части дохода, жёстко привязанной к показателям эффективности.

Это позволит компаниям оптимизировать фиксированные затраты и стимулировать производительность. Прогноз прироста зарплат — +7–9% в 2026 году.

Инженеры и промышленность: спрос, продиктованный экономикой

Инженерно-технические работники в реальном секторе — инженеры АСУ ТП, КИПиА, электронщики, конструкторы, проектировщики — остаются критически важными для устойчивости экономики. Высокий рост зарплат в 2025 году (+13,6% в промышленности и +12,1% в строительстве) подтверждает готовность бизнеса и государства инвестировать в собственные производства.

Прогноз на 2026 год — +9–12%.

Рабочие специальности: иллюзия избытка и реальный кадровый голод

Спрос в промышленности и строительстве смещается от количества к качеству. Зарплаты опытных рабочих и водителей спецтехники, способных работать со сложными объектами, будут расти на +7–10%. При этом таких специалистов на рынке по-прежнему крайне мало.

Рост числа резюме во многом обеспечивается «мобильными» работниками, которые уже трудоустроены и перемещаются между компаниями в поисках прибавки в 5–10 тыс. рублей. Это создаёт иллюзию доступности кадров, но не решает проблему стабильного и качественного найма.

Ключевой вызов для работодателей — выстраивание систем долгосрочного удержания сразу для двух групп: линейных работников с высокой текучестью и высококвалифицированных профи, конкуренция за которых максимально жёсткая и выходит далеко за рамки уровня зарплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок труда остывает. Количество вакансий в Новосибирской области снизилось на 23%. В большинстве отраслей у бизнеса появилась возможность для выбора кандидатов. 

Фото freepik, автор: creativeart

Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы

Рубрики : Бизнес ПроБизнес Рынки

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рынок труда зарплаты дефицит кадров

186
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцы сообщают о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконгского гриппа
Следующая статья
В Новосибирске подорожает проездной для льготников

Новосибирцы сообщают о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконгского гриппа

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области регистрируют осложнения после перенесенного гриппа. Переболевшие делятся своими историями в личных беседах и на тематических форумах. Судя по этим рассказам, последствия гриппа, сейчас циркулирующего в регионе, разнообразны. Практикующие врачи это подтверждают. Infopro54 приводит несколько типичных историй текущего эпидемического сезона.

Одним из распространенных последствий гриппа являются воспалительные заболевания ЛОР-органов, в том числе отиты и синуситы.

Читать полностью

Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Автор: Юлия Данилова

За 11 месяцев 2025 года новосибирские заявители подали на регистрацию в Роспатент 435 изобретений — на уровне 2024-го года. Регион находится на седьмом месте по числу заявок среди всех субъектов Российской Федерации, как и за 11 месяцев 2024 года.

Новосибирские заявители также получили 387 патентов на изобретения. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Роспатенте.

Читать полностью

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Автор: Юлия Данилова

Невредные советы по новогоднему застолью от Анны Сидевич, учредителя «Сидевич Система Кейтеринг»:

— Хочу рассказать о том, что такое новогодний стол глазами эксперта в кейтеринге с 26-летним стажем кормления людей в новогодние праздники.

Читать полностью

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Автор: Юлия Данилова

Конкурсный управляющий ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» Татьяна Горбачева обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве компании. Она потребовала привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

Горбачева также потребовала принять обеспечительные меры в отношении трех указанных лиц в пределах цены иска в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество (включая денежные средства, права требования, иное имущество), говорится в материалах суда.

Читать полностью

Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Автор: Юлия Данилова

Счетная палата России подвела итоги аудита новых инвестиционных проектов (НИП), реализуемых с 2021 года в регионах России. Всего в стране реализуются 615 НИПов, из них 74 — в Сибирском федеральном округе.

— Основная часть НИП реализуется на предприятиях обрабатывающих производств (328 проектов или 53,3%), что составляет только 0,13% общего количества организаций обрабатывающей промышленности (257,8 тысячи единиц, по официальным данным Росстата на 1 января 2025 года) и указывает на ограниченную вовлеченность предприятий в реализацию новых инвестиционных проектов, — констатировали эксперты палаты.

Читать полностью

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Автор: Оксана Мочалова

В стремительно развивающейся сфере упаковочных решений, где жесткие требования диктуются трендами на экологичность и многофункциональность, только те компании, которые вкладывают средства в инновации, могут не только сохранять, но и расширять свое рыночное присутствие.

Фабрика упаковки «РоссПак» в 2025 году наглядно продемонстрировала справедливость этого утверждения, совершив значительный рывок в своем развитии и укрепив статус одного из лидеров на российском рынке.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Резкое похолодание до -32 градусов ожидается в Новосибирской области на выходных

Общество

В Новосибирске подорожает проездной для льготников

Бизнес ПроБизнес Рынки

«Кто угодно уже не нужен»: рост зарплат в России в 2026 году будет носить точечный характер

Медицина Общество

Новосибирцы сообщают о проблемах со слухом и ЖКТ после гонконгского гриппа

Бизнес

Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Бизнес Власть

У владельцев «Сибирского кольца» из Новосибирска требуют арестовать счета

Бизнес Власть

Новосибирский проект вошел в антилидеры Счетной палаты по объему инвестиций

Власть Общество

Приют для бездомных животных открылся на улице Малыгина в Новосибирске

Власть

Чиновники Новосибирской области перестанут подавать ежегодные декларации

У москвичей вырос интерес к недвижимости Новосибирска

Промышленность

«РоссПак» трансформирует одноразовую упаковку

Общество

Режим ЧС введен в новосибирском педколледже после пожара

Общество

Турок, женатый на сибирячке, рассказал о своих впечатлениях о Сибири

Бизнес Власть

Без лицензии — заказ раз в час: новосибирский эксперт рассказал, почему таксисты стремятся легализоваться

Бизнес Отставки и назначения

Ключевые назначения в бизнес-секторе Новосибирской области в 2025 году

Недвижимость

Самые дорогие сделки с жилой недвижимостью в Новосибирске назвали в Росреестре

Недвижимость

Дом-памятник академика Лаврентьева в Академгородке отреставрируют за 30 миллионов рублей

Власть

Александр Аксёненко назвал главные вехи 2025 года

Бизнес Власть

Первую канатную дорогу в Новосибирске построят в рамках концессии

Бизнес

Роскосмос планирует построить лунную электростанцию к 2036 году

Общество

Количество бюджетных мест определили для вузов и колледжей Новосибирска

Бизнес Рынки

«Достигли потолка»: рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти

Бизнес

Обновленный самолет Tango поднялся в воздух над Новосибирском

Город Культура Общество

Новосибирские музыканты предложили название для четвертого моста через Обь

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Общество Прямым текстом

Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности