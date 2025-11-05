В Новосибирске прогнозируют резкое потепление к выходным

В Новосибирске к 9 ноября ожидается потепление. Об этом сообщил начальник департамента по ЧС Сергей Куценко на совещании с мэром и главами районов.
По словам Куценко, среднемесячная температура в ноябре обычно на 10-11 градусов ниже, чем в октябре. Фактически в регионе наступает зимний сезон. Постоянный снежный покров уже устанавливается, а усиление ветра с прохождением фронтальных разделов создает условия для метелей. По прогнозу, который озвучил чиновник, что на этой неделе температура днем будет опускаться до -7 градусов, ночью — до -10 градусов.
— Пик повышения температуры ожидается к концу недели, на выходные. Днем — 0… -1 градуса, ночью — до -4 градусов, — объяснил Сергей Куценко.
Кроме того, с 5 ноября в город придут снегопады, которые продлятся до середины следующей недели.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области устраняют последствия ураганного ветра.
