Более 10 тысяч новосибирцев занизили цену своих квартир и недоплатили налоги

В Новосибирской области корректируется закон о налогообложении объектов недвижимости, которые находятся в собственности граждан менее пяти лет. Как отметил на сессии регионального парламента министр финансов области Виталий Голубенко, в регионе растет количество сделок, при которых граждане декларируют продажную стоимость недвижимости ниже, чем ее кадастровая стоимость, чтобы минимизировать сумму налогов.

По данным УФНС России по Новосибирской области, в 2021 году в регионе были зарегистрированы 2015 таких сделок, в 2022-м — 2546, в 2023-м — 2756, в 2024-м (оценочно) — 3110. По словам Голубенко, чаще всего речь идет об объектах, которые приобретаются не как жилье, а как вложение инвестиций.

— Институт кадастровой стоимости вводился в 2014 году, и на тот момент отсутствовала единая методика ее определения. В Налоговом кодексе РФ был установлен понижающий коэффициент, который применялся Федеральной налоговой службой в том случае, если гражданин декларировал сделку от продажи объекта недвижимости по цене меньше кадастровой стоимости. Если она была менее 70%, то налоговая применяла этот коэффициент к кадастровой стоимости и проводила налогообложение, — напомнил министр.

Сейчас единая по всей стране методика утверждена приказом Росреестра. В ней указано, что кадастровая стоимость объекта недвижимости не может превышать величину рыночной стоимости. Одновременно не должны возникать ситуации, когда граждане продают свою недвижимость ниже кадастровой стоимости.

— Чтобы снять ситуацию, при которой люди, стремясь больше заработать, идут на сокрытие части цены продаваемого объекта недвижимости, предлагается нивелировать влияние этого коэффициента и в Новосибирской области установить его равным единице (сейчас 0,7). Часть регионов уже приняли эти корректировки, часть находятся в процессе, — подчеркнул Виталий Голубенко.

Сессия Заксобрания поддержала законопроект в первом чтении.

Напомним, с 1 января 2025 года НДФЛ при продаже квартиры рассчитывают по прогрессивной шкале. Например, если полученная прибыль от продажи квартиры свыше 2,4 млн рублей, НДФЛ составит: 312000 рублей + 15% суммы доходов, которые превышают порог 2,4 млн рублей, поясняли эксперты «Циан Недвижимость».

По данным Управления Росреестра по Новосибирской области, по итогам трех кварталов 2025 года в регионе зарегистрированы 42687 договоров купли-продажи и мены жилья ― на 15% меньше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на новостройки в Новосибирске рухнули на 13%.