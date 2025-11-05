Управлять новосибирской «Мегой» будет «Велес Менеджмент»

Управление торговым центром «Мега» в Новосибирске перешло к компании «Велес менеджмент». Соответствующее решение принял собственник активов — Газпромбанк. Кроме того, компании передаются еще 13 объектов в 11-ти регионах России — Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

В пресс-службе кредитной организации рассказали, что оперативное и стратегическое управление портфелем «Меги» будет осуществляться командой УК «Мега» и командой ООО «Сибфинанс». Новым генеральным директором новой управляющей компании назначена Оксана Козлова.

Зампредседателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров объяснил передачу активов в управление «Велес Менеджменту» необходимостью реализации дальнейшего этапа развития крупнейшего портфеля коммерческой недвижимости.

Напомним, ИКЕА в Новосибирске закрылась 4 марта 2022 года. Шведская Ingka Group начала поиск покупателей в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем два миллиона квадратных метров недвижимости в РФ, включая торговые центры Мега и площади магазинов ИКЕА. Сделка была закрыта в сентябре 2023 года. Газпром приобрел активы за 2,85 миллиарда долларов. За время управления банку удалось стабилизировать бизнес и обеспечить его развитие.

— Мы обеспечили непрерывность бизнеса и защиту сотрудников в период турбулентности, создали новые возможности для российских брендов, оперативно заместили 400,7 тыс. кв. м ушедшей IKEA, предоставили дополнительные возможности для россиян, инвестировали в развитие инфраструктуры, — отметил Тигран Хачатуров.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «УК “Велес Менеджмент”» образовано в 2004 году. Основной вид деятельности — управление фондами. Уставной капитал — 38 млн рублей. Единственным учредителем является Алексей Гнедовский. Директор — Ольга Рыкова. Финансовые показатели компании не раскрываются.

ООО УК «Мега» создано в октябре 2015 года. Уставной капитал — 1,2 млрд рублей. Учредитель — ООО «Сибфинанс». По итогам 2024 года выручка компании составила 9,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что IKEA зарегистрировала товарный знак в России.