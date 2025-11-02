Рекламодателям

В Новосибирске и области устраняют последствия ураганного ветра

  • 02/11/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске и области устраняют последствия ураганного ветра
Штормовое предупреждение сохраняется в течение 2 ноября

Погодные условия в Новосибирской области ухудшаются. Как сообщили в АО «Россети Новосибирск», в Новосибирске и пригороде зафиксированы повреждения ЛЭП. Речь идет об обрыве проводов, падении деревьев на провода и т.п. Это привело к ряду локальных отключений, которые уже устранены. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в д.п. Мочище в Заельцовском районе.

— Большинство потребителей уже запитаны, осталось подключить близлежащие СНТ, — отметили в компании.

Напомним, 1 ноября во время ураганного ветра на улице Немировича-Данченко с крыши дома сорвало железные листы, которые упали прямо на тротуар.

На «Монументе Славы» дерево рухнуло на пожилую пару, которая гуляла по аллее. Пострадавшие были доставлены в больницу. После этого дирекция городских парков попросила горожан воздержаться от посещения зеленых зон в связи с неблагоприятной погодной ситуацией.

На «Монументе Славы» дерево рухнуло на пожилую пару, которая гуляла по аллее.

— Если вы всё же находитесь на свежем воздухе, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. В условиях сильного ветра существует риск падения деревьев и веток, поэтому обращаем ваше внимание на необходимость избегать нахождения под крупными деревьями и внимательно следить за изменениями окружающей обстановки, — предупредили в дирекции.

На улице Большевистской фанера слетела со стройки и упала на кроссовер Volkswagen T-Roc, передавал АСТ-54.

В поселке Коченево ураганный ветре снёс часть кровли на одном из домов. Обломки упали на автомобили, стоявшие на парковке.

поселке Коченево ураганный ветре снёс часть кровли на одном из домов

На проспекте Строителей в Академгородке порывами ветра погнуло столб освещения. На улицах городка образовались пробки, а вечером жители жаловались на отключение света.

На проспекте Строителей в Академгородке порывами ветра погнуло столб освещения

В Плющихинском микрорайоне при сильных порывах ветра рухнул балкон. Судя по комментариям в соцсетях, жители дома обеспокоены состоянием других балконов, которые, по их словам, также выглядят ненадежными.

В Плющихинском микрорайоне при сильных порывах ветра рухнул балкон

В мэрии сообщили, что по данным МКУ «ЕДДС», на 18 часов 1 ноября было зафиксировано 18 обращений от жителей, 17 из которых группы ВКонтакте «Унас на Шлюзе» падение деревьев, ограждений и конструкций.

— Из-за падения дерева у Монумента Славы два человека получили травмы. Ещё один человек получил травмы на ул. Добролюбова из-за оторванного металлического листа. Из-за непогоды пострадали и автомобили — на ул. Большевистской на машину упало дерево, а на проспекте Строителей из-за упавшего дерева образовалась пробка, — констатировали в муниципалитете.

В мэрии подчеркнули, что городские службы устраняют последствия дождя и урагана. Упавшие деревья распиливают бригады МАУ «Горзеленхоз», вывоз запланирован на 2 ноября.

В тоже время власти предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохраняются. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 2 ноября на территории города ожидаются дожди, мокрый снег, гололёд и усиление ветра до 25 м/с и более. Энергетики также просят жителей соблюдать безопасность: не парковаться в охранных зонах ЛЭП, не приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и не пытаться самостоятельно восстанавливать питание.

Ранее редакция сообщала о том, что школьников придавило деревом во время штормового ветра в Новосибирске. Весной 2025 года из-за штормового ветра погибла женщина

Базовое фото – АО «Россети Новосибирск», внутри текста: фото Монумента Славы — пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, фото Коченево — из телеграм-канала АСТ54, фото разбитого балкона — из группы ВКонтакте МЖК Восточный, Плющихинский, фото из Академгородка — из группы ВКонтакте «У нас на Шлюзе», автор: Антон Богомолов.

