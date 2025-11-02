В Новосибирске и области устраняют последствия ураганного ветра

Погодные условия в Новосибирской области ухудшаются. Как сообщили в АО «Россети Новосибирск», в Новосибирске и пригороде зафиксированы повреждения ЛЭП. Речь идет об обрыве проводов, падении деревьев на провода и т.п. Это привело к ряду локальных отключений, которые уже устранены. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в д.п. Мочище в Заельцовском районе.

— Большинство потребителей уже запитаны, осталось подключить близлежащие СНТ, — отметили в компании.

Напомним, 1 ноября во время ураганного ветра на улице Немировича-Данченко с крыши дома сорвало железные листы, которые упали прямо на тротуар.

На «Монументе Славы» дерево рухнуло на пожилую пару, которая гуляла по аллее. Пострадавшие были доставлены в больницу. После этого дирекция городских парков попросила горожан воздержаться от посещения зеленых зон в связи с неблагоприятной погодной ситуацией.

— Если вы всё же находитесь на свежем воздухе, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. В условиях сильного ветра существует риск падения деревьев и веток, поэтому обращаем ваше внимание на необходимость избегать нахождения под крупными деревьями и внимательно следить за изменениями окружающей обстановки, — предупредили в дирекции.

На улице Большевистской фанера слетела со стройки и упала на кроссовер Volkswagen T-Roc, передавал АСТ-54.

В поселке Коченево ураганный ветре снёс часть кровли на одном из домов. Обломки упали на автомобили, стоявшие на парковке.

На проспекте Строителей в Академгородке порывами ветра погнуло столб освещения. На улицах городка образовались пробки, а вечером жители жаловались на отключение света.

В Плющихинском микрорайоне при сильных порывах ветра рухнул балкон. Судя по комментариям в соцсетях, жители дома обеспокоены состоянием других балконов, которые, по их словам, также выглядят ненадежными.

В мэрии сообщили, что по данным МКУ «ЕДДС», на 18 часов 1 ноября было зафиксировано 18 обращений от жителей, 17 из которых группы ВКонтакте «Унас на Шлюзе» падение деревьев, ограждений и конструкций.

— Из-за падения дерева у Монумента Славы два человека получили травмы. Ещё один человек получил травмы на ул. Добролюбова из-за оторванного металлического листа. Из-за непогоды пострадали и автомобили — на ул. Большевистской на машину упало дерево, а на проспекте Строителей из-за упавшего дерева образовалась пробка, — констатировали в муниципалитете.

В мэрии подчеркнули, что городские службы устраняют последствия дождя и урагана. Упавшие деревья распиливают бригады МАУ «Горзеленхоз», вывоз запланирован на 2 ноября.

В тоже время власти предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохраняются. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 2 ноября на территории города ожидаются дожди, мокрый снег, гололёд и усиление ветра до 25 м/с и более. Энергетики также просят жителей соблюдать безопасность: не парковаться в охранных зонах ЛЭП, не приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и не пытаться самостоятельно восстанавливать питание.

Ранее редакция сообщала о том, что школьников придавило деревом во время штормового ветра в Новосибирске. Весной 2025 года из-за штормового ветра погибла женщина.