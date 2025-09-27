В Новосибирской области начался эксперимент по маркировке зубных щеток и расчесок

С 25 сентября на территории российских регионов, в том числе Новосибирской области, начался эксперимент по маркировке отдельных видов хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, туалетных принадлежностей. Он продлится до 31 августа 2026 года, говорится в постановлении правительства РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень продукции, в отношении которых будет введена маркировка средствами идентификации, включены: зубные нити и щетки, мочалки, ватные диски и палочки, расчески, туалетная бумага, маникюрные принадлежности и прочие гигиенические товары

Производители, импортеры и продавцы продукции участвуют в эксперименте по маркировке на добровольной основе. По результатам проведения эксперимента будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки отдельных видов хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, туалетных принадлежностей.

Напомним, обязательная маркировка товаров началась в России в 2019 году. Процесс идет поэтапно. На сегодняшний день единая национальная система маркировки охватывает все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

За нарушение правил работы с маркировкой предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее редакция сообщала, что сроки маркировки товаров в легпроме Новосибирска продлены на полгода.