Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя

В преддверии Дня учителя новосибирские педагоги рассказали о самых необычных и трогательных подарках от учеников. Часто это не дорогие вещи, а знаки внимания, сделанные с душой.

Анастасия Сергеевна, учительница русского языка и литературы, поделилась, что дети чаще всего дарили ей рисунки и сладости. Особенно запомнился магнитик с Чеховым от девочки из 5 класса.

Она объяснила, что дети хотят сделать подарок учителю, но у них нет денег. Поэтому они украшают его стол бумажными самолётиками, пуговицами и яркими крышками от сока.

— Им в столовой выдавали продукцию определённого бренда, так они мне все эти пюрешки и батончики приносили. Доску разрисовывали, в любви как к учителю признавались. Ещё мне одна девочка подарила брелок в виде металлического топора. Это было странно, но мило, — поделилась Анастасия Сергеевна изданию Om1 Новосибирск.

Также педагог запомнила, как дети поздравили её с днём рождения. Они закрылись в кабинете, красиво встали, включили песенку «С днём рождения». Когда она зашла, это её очень удивило. После исполнения песни ученики крикнули «С днём рождения!», а затем вынесли ей клубнику в шоколаде.

День учителя в Новосибирске будет отмечаться 5 октября в 2025 году. На конец предыдущего учебного года, 2024-2025, в школах области трудились 26 374 педагога.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским учителям требуется помощь при защите чести и достоинства.