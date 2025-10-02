Новосибирский эксперт оценил идею о переносе начала учебного дня в школах

Депутаты Госдумы намерены представить новый законопроект, который изменит расписание школьных занятий. Согласно инициативе, уроки будут начинаться не раньше 9:00, а учебная неделя сократится до пяти дней.

Эти поправки планируют внести в статью 13 закона «Об образовании в Российской Федерации.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии и физиологии НГПУ Яна Завьялова рассказала редакции Infopro54, что пятидневная учебная неделя в России существует давно. Санитарные правила содержат рекомендации по её организации, включая уменьшение суммарного количества уроков в неделю по сравнению с шестидневкой. Опыт показывает, что у обеих систем есть плюсы и минусы. Пятидневка способствует семейному досугу и внеурочной деятельности, но может увеличивать объём домашних заданий.

— Обучение с 9 часов утра не противоречит существующим нормативам, основанным на знаниях о динамике умственной и физической работоспособности детей и подростков. Согласно гигиеническим рекомендациям, занятия не должны начинаться раньше 8 часов утра, то есть могут начинаться и с 9 часов, — отмечает специалист.

По ее мнению, внедрению таких принципов мешает перегруженность школ. Часто учебные заведения работают шесть дней в неделю из-за нехватки кабинетов. В школах с двумя сменами перенос начала первой смены на час приведет к более позднему началу и окончанию уроков для второй смены. Это не соответствует естественным биоритмам учеников и увеличивает риск переутомления.

— Таким образом, реализация данных инициатив возможна при условии устранения перегруженности школ и обучении исключительно в первую смену, — отмечает Завьялова.

