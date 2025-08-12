В Новосибирске резко сократилось число судебных дел с участием иностранцев

В Новосибирске зарегистрировано снижение числа судебных дел с участием иностранных лиц и компаний. Тенденция сохраняется уже несколько лет.

— В первом полугодии 2025 года было рассмотрено всего 23 дела с участием иностранных лиц. Это на 57% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда таких дел было 53, — сообщила Infopro54 председатель Арбитражного суда Новосибирской области суда Елена Козлова.

Тенденция к снижению наблюдается уже несколько лет. Если в 2023 году суд рассмотрел 195 дел по экономическим спорам с иностранными участниками, то в 2024-м их число сократилось до 97 – падение составило 50%.

Эксперты связывают эту динамику с массовым уходом зарубежных компаний из России и свёртыванием совместных проектов. После введения санкций и изменения экономических условий многие иностранные инвесторы либо приостановили деятельность, либо полностью покинули российский рынок. Это привело не только к сокращению деловой активности, но и к уменьшению числа споров, требующих судебного разрешения.

