Звери-вымогатели вышли на охоту у Новосибирского зоопарка

«Коммерсантов» в костюмах ростовых кукол часто можно встретить рядом с популярными у туристов и жителей Новосибирска достопримечательностями. Они регулярно появляются на Михайловской набережной и улице Ленина. Теперь «предприниматели» начали работать около Новосибирского зоопарка, надеясь на легкие деньги.

9 августа «артисты» в костюмах встречали посетителей зоопарка. Как рассказала свидетельница, вокруг аниматоров собралась большая толпа.

— Люди с ними фотографировались, думая, что это бесплатно. Но после фотосессии их останавливали и говорили, что с «артистами» нужно рассчитаться. При отказе, «артисты» начинали угрожать, кому-то звонить, чтобы «с человеком разобрались», — рассказала подписчица паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», приехавшая в зоопарк с детьми.

Она призналась, что цены, которые аниматоры выставляли за свои услуги, вызывали удивление: за фото с ребёнком они берут 500 рублей, а со взрослым — 1000 рублей. Как рассказала сибирячка, одному мужчине пришлось за фотосессию отдать 6000 рублей.

Новосибирский адвокат Вячеслав Денисов считает такое навязывание услуг правонарушением и настаивает на привлечении «артистов» к ответственности по закону.

— Условия любой услуги, а фотографирование к этому относится, предполагающей финансовые отношения, не должны быть неожиданностью для одной из сторон, они должны оговариваться до оказания услуги, чтобы люди могли оценить своей интерес к ней и иметь возможность отказаться. Люди были вправе не платить за эту услугу, если не знали, что это платно. А еще они были вправе вызвать полицию поскольку не исключено, что эти «животные» занимались незаконной предпринимательской деятельностью, — сообщил адвокат VN.ru.

В областной полиции изданию не смогли сказать, поступало ли заявление от жителей Новосибирска по этому случаю. Если заявление все же поступит, полиция проведет проверку в рамках своих полномочий.

