Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса

В августе в России отмечают сразу три Спаса: медовый – 14 августа, следом идут яблочный и ореховый (хлебный).

К первому Спасу завершают лето: пасечники начинают собирать мёд, вынимая соты. Считается, что к этому времени пчёлы перестают приносить мёд. Поэтому праздник назвали Медовым Спасом, а также «мокрым» – из-за первых холодных рос. Для православных верующих Медовый Спас — это торжество, наполненное глубоким духовным смыслом. В этот день в храмах совершается праздничная литургия, по время которой читаются особые молитвы, посвященные Богу и Пресвятой Богородице.

Яблочный Спас – народное название церковного праздника Преображения Господня. В России его отмечают 19 августа. В старину на Спас к могилам родственников люди, следующие своей вере, приносили освященные яблоки.

В народной традиции Ореховый Спас знаменовал завершение сельскохозяйственного года и сбор урожая лесных орехов. В церквях освящали и лесные орехи, и первые караваи, испечённые из зерна нового помола. Праздник связан с Перенесением Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. Также в этот день заканчивается Успенский пост.

— Эти праздники имеют общекультурный характер и знакомы всем, даже не очень связанным с церковью людям. В народе их называют Спасами, хотя в церковном календаре таких названий нет, — пояснил изданию Горсайт священник Вознесенского кафедрального собора отец Дмитрий.

Спасы, хоть и не официальные праздники, отражают суть христианства. Например, Медовый Спас называется «Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня». В древности в августе часто случались болезни и эпидемии, поэтому в Константинополе выносили крест с частицами креста Господня для молитв о прекращении бедствий. С тех пор 13 августа вечером Крест выносится для поклонения, а 14 августа проводятся богослужения с водосвятным молебном и молитвой на благословение нового мёда.

На Руси 14 августа празднуют победу князя Андрея Боголюбского над волжскими болгарами в 1164 году. В этот же день византийский император Мануил победил сарацинов. С этого дня начинается Успенский пост.

— Главная цель поста в том, чтобы сосредоточиться на своей духовной жизни и, пребывая в общении с Богом, постараться отринуть всё, что мешает жить по-христиански. Прежде всего, в наше время, главное держать информационный пост – не забивать голову ненужной пустой информацией, не подсоединяться к этому непрерывному инфошуму, а сосредоточиться на своих личных взаимоотношениях с Богом, – отметил священник.

Отец Дмитрий говорит, что любой пост, включая Успенский, — это шанс очистить душу покаянием и исправить ошибки, если это возможно. Как и другие посты, Успенский предполагает воздержание от пищи животного происхождения.

Ранее редакция сообщала о том, что священник предложил обложить новосибирцев налогом на бездетность. По мнению Андрея Ткачева, это послужит стимулом для мужчин изменить жизнь.