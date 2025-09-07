В Новосибирске резко выросла доля кредитов с досрочным погашением

С начала 2025 года доля кредитов, погашенных раньше срока, увеличилась на 25,3%. Для сравнения в 2024 году этот показатель был на уровне 18,7%, в 2023 году — 12,5%, а в 2022 — 8,7%, сообщили в финансовой компании Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

По мнению аналитиков, рост показателя связан с введением и последующим ужесточением макропруденциальных лимитов, а также с изменением финансового поведения граждан.

Стоит отметить, что с марта 2026 года банки, микрокредитные организации и другие кредиторы будут выдавать займы только на основании официальных данных о доходах граждан. Установить такую обязанность для кредиторов в 2024 году поручил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что это позволит более точно оценивать платёжеспособность заёмщиков и снизить риски чрезмерной долговой нагрузки на население.

Ранее редакция сообщала, что долги по кредитам меняют поведение заемщиков.