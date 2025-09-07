Рекламодателям

В Новосибирске резко выросла доля кредитов с досрочным погашением

  • 07/09/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
деньги
Одна из причин — изменение финансового поведения граждан

С начала 2025 года доля кредитов, погашенных раньше срока, увеличилась на 25,3%. Для сравнения в 2024 году этот показатель был на уровне 18,7%, в 2023 году — 12,5%, а в 2022 — 8,7%, сообщили в финансовой компании Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

По мнению аналитиков, рост показателя связан с введением и последующим ужесточением макропруденциальных лимитов, а также с изменением финансового поведения граждан.

Стоит отметить, что с марта 2026 года банки, микрокредитные организации и другие кредиторы будут выдавать займы только на основании официальных данных о доходах граждан. Установить такую обязанность для кредиторов в 2024 году поручил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что это позволит более точно оценивать платёжеспособность заёмщиков и снизить риски чрезмерной долговой нагрузки на население.

Ранее редакция сообщала, что долги по кредитам меняют поведение заемщиков.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

1 886

Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : досрочное погашение кредита


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Госдуме предложили ввести двухлетний мораторий на штрафы и пени по кредитам
7/09/25 19:00
Власть Недвижимость
В Новосибирске резко выросла доля кредитов с досрочным погашением
7/09/25 17:00
Общество Финансы
Кассационный суд смягчил приговор экс-директору «Метро МиР» Александру Мысику
7/09/25 15:00
Власть Право&Порядок
Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске
7/09/25 13:00
Общество Финансы
Основатель новосибирского 2ГИС полностью продал свою долю в сервисе
7/09/25 11:00
Бизнес
Новосибирский театр «Красный факел» анонсировал старт нового сезона
7/09/25 9:30
Город Культура Общество
С 1 октября военным и правоохранителям повысят оклады и пенсии на 7,6%
6/09/25 17:00
Общество
«Сейчас тут пустырь и мусор»: десять лет назад в Новосибирске закрыли барахолку
6/09/25 16:00
Бизнес Власть Город Общество
«Спецавтохозяйство» выплатит штраф за нарушение концессионного соглашения
6/09/25 15:00
Бизнес Власть
Новосибирский эксперт рассказал, когда лучше всего покупать шины для автомобиля
6/09/25 13:00
Общество
В Новосибирской области восемь человек умерли от клещевого энцефалита
6/09/25 12:00
Медицина Общество
Жители аварийных домов на Малыгина получат новое жильё в Новосибирске в 2026 году
6/09/25 11:00
Власть Город Общество
Новосибирцы предложили сформировать реестр незаконно легализовавшихся мигрантов
6/09/25 9:00
Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирске прошел XI съезд народных депутатов
5/09/25 19:34
Власть
В Новосибирске открылась долгожданная станция метро «Спортивная»
5/09/25 18:00
Власть Город Общество
Губернатор встретился с представителями регионального отделения «Опора России»
5/09/25 17:40
Власть
Поиск формулы культурного кода Новосибирска вступил в практическую фазу
5/09/25 17:30
Общество
«Профессиональные льготники»: мигранты без полисов ОМС получили в Новосибирске помощь на 500 млн рублей
5/09/25 17:00
Власть Медицина Общество Право&Порядок
Китайские компании удвоили присутствие в России за 5 лет
5/09/25 16:38
Бизнес
На выходных новосибирцев ожидают первые заморозки
5/09/25 16:00
Общество
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять