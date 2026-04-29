Умер сотрудник новосибирского управления ветеринарии Сергей Тур

В областном центре ветеринарно-санитарного обеспечения сообщили о гибели начальника отдела противоэпизоотических и карантинных мероприятий Управления ветеринарии Новосибирской области Сергея Тура.

— Можем подтвердить только факт смерти, — сообщил Интерфакс, со ссылкой на источник в центре.

Правоохранительные органы пока официально не комментируют данный инцидент. Уточняется, что точная причина смерти Тура будет установлена после проведения проверки и экспертизы. На момент смерти ему было 43 года.

Согласно информации с официального сайта Управления ветеринарии, Сергей Тур возглавлял отдел, отвечающий за противоэпизоотические, противопаразитарные и карантинные мероприятия. Этот отдел занимался, среди прочего, организацией карантина и изъятием домашних животных в районах области, где фиксировались случаи пастереллеза.

Напомним, с 16 февраля в Новосибирской области введен карантин по пастереллезу. Общее количество животных, изъятых из личных подворий и у сельхозпредприятий, не озвучивалось. Через резервный фонд ЛПХ уже выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан. На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей

Ранее редакция сообщала о том, что карантин по пастереллезу в Новосибирской области планируют снять к 1 мая. Сейчас аграрии не могут продавать свою продукцию за пределы региона.