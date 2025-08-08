В Новосибирске состоится акция из-за подорожания бензина

Новосибирская областная организация КПРФ организует пикет против роста цен на бензин и дизельное топливо, и проинформировали об этом городскую администрацию. Мероприятие состоится 12 августа с 18 до 19 часов на площади Пименова у ГПНТБ.

Секретарь регионального обкома партии, депутат Заксобрания Роман Яковлев подчеркнул, что автомобильное топливо влияет на ценообразование и удорожание даже на 10 копеек незамедлительно отражается на стоимости продуктов, товаров первой необходимости, лекарств и так далее.

— Мы живем в Сибири, недалеко от нас расположены месторождения нефтегазовые месторождения. И когда у нас дизельное топливо становится дороже других видов горючего, это сказывается не только на ценах, но и усложняет работу региональным товаропроизводителям. Есть абсолютно все возможности и механизмы для снижения цен на топливные ресурсы, — отметил он.

По данным Новосибирскстата, на 4 августа литр бензина марки АИ-92 стоил 56,55 рублей за литр. Это более чем на 3 рубля дороже, чем в начале года (53,53 рубля). АИ-95 подорожал с 57,41 рубля до 60,53 рубля за литр, а АИ-98 и выше — с 78,91 рубля до 79,94 рублей. Дизельное топливо стало дороже более чем на 1 рубль — с 73,44 рублей до 74,48 рублей за литр.

