Продажи безалкогольных вин в Новосибирске выросли в четыре раза

По всей России растет спрос на безалкогольные вина. В Новосибирской области он бьет рекорды: 397% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе сети винотек SimpleWine. При этом средний чек покупки за год в регионе вырос на 12% и составил 2001 рубль.

Как отметили аналитики компании, наибольшим спросом у новосибирцев пользуются безалкогольные тихие вина, их покупают в два раза чаще, чем игристые.

Если говорить о стране производства, то чаще всего потребители выбирают безалкогольные вина из Испании, Германии и Италии.

Для сравнения, в Росси в целом наибольшей популярностью пользуются безалкогольные игристые вина (37%). На втором месте тихие (28%), далее следуют безалкогольный джин (17%), ром и виски — по 13%. При этом безалкогольные коктейли пробовали 61% опрошенных.

Директор специализированного магазина федеральной сети, работающей в Новосибирске, подтвердил Infopro54, что спрос со стороны покупателей на безалкогольные напитки в целом и вина, в частности, в городе растет. По его словам, компания отслеживает этот тренд и старается расширять ассортимент.

— Уже несколько лет покупаю безалкогольное вино, так как в принципе веду здоровый образ жизни. Кроме того, это снимает психологическое напряжение в гостях за столом, когда никому не нужно объяснять почему ты не пьешь. Периодически приходится менять бренд, так как бывают перебои с поставками, но в целом выбор есть, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Юлия.

Напомним, в начале 2025 года на российском рынке наблюдалось снижение импорта вина из стран Евросоюза. Особенно сильно сократились поставки из Италии.

Ранее редакция сообщала о том, что производители напитков в Новосибирске пересматривают рецепты. Рост акцизов привел к повышению расходов на выпуск продукции.