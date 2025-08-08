В Новосибирской области потерялись 11 грибников

За июль 2025 года новосибирский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 148 сообщений о пропавших людях. 105 из них были найдены живыми, 10 – погибли, сообщил Om1 Новосибирск со ссылкой на данные отряда. В настоящее время ведутся поиски еще восьми человек.
В 11 случаях пропавшие люди потерялись в лесу. 9 из них найдены живыми, а один пропавший человек обнаружен погибшим, уточняет издание.
Напомним, по данным «ЛизаАлерт», в России чаще всего пропадают мужчины от 25 до 45 лет. Наибольшее число случаев приходится на возраст 40 лет. Об этом в апреле рассказывал ТАСС глава отряда Григорий Сергеев. В Новосибирской области ситуация соответствует общероссийской статистике.
Стоит также отметить, что за прошедший год в Следственное управление СК России по Новосибирской области поступило 350 сообщений о пропаже детей. Это почти в два раза больше (+98,6%), чем годом ранее. Чаще всего пропадают дети в возрасте от 11 до 16 лет.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничения мобильной связи мешают поисковикам в работе. В регионе возникают проблемы с распространением ориентировок по сети.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru