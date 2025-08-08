В Новосибирской области потерялись 11 грибников

За июль 2025 года новосибирский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 148 сообщений о пропавших людях. 105 из них были найдены живыми, 10 – погибли, сообщил Om1 Новосибирск со ссылкой на данные отряда. В настоящее время ведутся поиски еще восьми человек.

В 11 случаях пропавшие люди потерялись в лесу. 9 из них найдены живыми, а один пропавший человек обнаружен погибшим, уточняет издание.

Напомним, по данным «ЛизаАлерт», в России чаще всего пропадают мужчины от 25 до 45 лет. Наибольшее число случаев приходится на возраст 40 лет. Об этом в апреле рассказывал ТАСС глава отряда Григорий Сергеев. В Новосибирской области ситуация соответствует общероссийской статистике.

Стоит также отметить, что за прошедший год в Следственное управление СК России по Новосибирской области поступило 350 сообщений о пропаже детей. Это почти в два раза больше (+98,6%), чем годом ранее. Чаще всего пропадают дети в возрасте от 11 до 16 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничения мобильной связи мешают поисковикам в работе. В регионе возникают проблемы с распространением ориентировок по сети.