В Новосибирске состоялось открытие десятого сезона Клуба Директоров

25 сентября на заседании Клуба Директоров обсуждались вопросы мотивации персонала. Некоторые управленцы ошибочно полагают, что в условиях рыночной неопределенности индивидуальные стимулы для сотрудников теряют актуальность, и достаточно лишь своевременной выплаты заработной платы. Наиболее консервативные из них даже уверены, что заинтересованный в работе человек будет мириться с любыми трудностями. Однако это заблуждение. Каждый сотрудник имеет свой набор ценностей и опасений: деньги, стабильность, карьерный рост, признание. Сегодня, как никогда, важно понимать, что именно мотивирует коллектив: возможность работать удаленно, образовательные программы или прозрачность бизнес-процессов в кризисный период.

Андрей Петухов, директор спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА», поделился своим 26-летним опытом, подчеркнув, что неспокойное время требует от руководителя гибкости, скорости принятия решений и развитых навыков коммуникации с сотрудниками и партнерами. Он отметил важность системного подхода к мотивации, формирования четкой системы KPI, основанной на данных о результатах и вкладе каждого сотрудника, а также прозрачной и понятной системы оплаты труда, позволяющей сотрудникам влиять на свой доход.

Эльвира Ли, директор «Лемана ПРО», рассказала о принципах создания корпоративной культуры, которая выходит за рамки простого денежного вознаграждения. Она подчеркнула важность знания потребностей сотрудников, выявления и развития талантливых специалистов, формирования эффективных команд, признания заслуг и инвестиций в обучение.

Наталья Водорацкая, директор по персоналу (HRD) сети клиник «Здравица», убедила участников дискуссии в том, что счастливый сотрудник – это продуктивный сотрудник. Мотивация начинается с вовлечения персонала в процессы компании, создания командной атмосферы и заинтересованности в общих целях. Руководители должны предоставлять развивающую обратную связь и формировать среду, способствующую качественной и эффективной работе.

Дискуссия прошла оживленно, с конкретными примерами. Спикеры и директора делились своим опытом в продажах и задавали актуальные вопросы. По завершении участников ждали розыгрыш призов и угощение.

