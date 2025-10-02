На Оби в Новосибирске обнаружен разлив масла

1 октября в Железнодорожном районе Новосибирска произошло ЧП: в реку Обь попало рапсовое масло. Как пояснили редакции Infopro54 в пресс-службе МАСС, разлив произошел в районе Владимировского спуска.

Спасатели МАСС АСО «Западный» оперативно прибыли на место. Два экипажа работали семь часов, чтобы растянуть боновые заграждения и остановить распространение масляной пленки.

— Собранное масло будет утилизировано, — добавили в пресс-службе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».

Специалисты следят за ситуацией. Причина разлива масла пока неизвестна.

Жидкость попала в реку из-за аварии с фурой на улице Фабричной, в результате которой на проезжую часть вылилось 25 тонн рапсового масла. ДТП произошло накануне.

Напомним, в мае 2025 года сообщалось, что в Новосибирске будет создана комиссия по предотвращению загрязнения малых рек на территории мегаполиса.

По итогам 2023 года, по данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Новосибирская область попала в список регионов России, где в 2023 году выявлено наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов. 64 экстремально высоких загрязнений были выявлены в малых реках Новосибирска — Ельцовка 2-я, Каменка, Камышенка, а также 15 других.

Ранее редакция сообщала о том, что на постоянные потопы в домах жалуются жители Новосибирской области.