Минпромторг утвердил список автомобилей для такси

Минпромторг перечислил марки автомобилей, которые могут использоваться в такси в России при условии локализации. В список вошли более 20 моделей от шести российских брендов. Среди них: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич-3, -3е, -6, -8».

Закон о локализации такси, принятый в мае этого года, вступит в силу 1 марта 2026 года. Он обязывает таксопарки перейти на автомобили с высокой долей российских компонентов или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

— Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок. Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей, — отметило ведомство.

Стоит отметить, что в некоторых регионах, в том числе в Сибирском федеральном округе, новые правила начнут действовать позже.

По данным международного евразийского форума «Такси», самой популярной маркой такси в России в 2024 году стала корейская Kia. В тройку лидеров также вошли Lada и Hyundai. Среди других востребованных брендов — Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet.

Среди новых моделей, которые выбирают таксисты, Granta занимает 8%, а Vesta — 3%. Также популярны Haval Jolion (6%), Geely Emgrand (2%) и BAIC U5 Plus (2%).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко вырос спрос на аренду автомобилей.