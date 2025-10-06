В Новосибирске суммарная задолженность по зарплате достигла 24 миллионов рублей

Новосибирсктат опубликовал новые данные о просроченной задолженности по зарплате в Новосибирской области. На конец августа суммарная задолженность по заработной плате в регионе составила 24 миллиона 111 тысяч рублей.
Указанная сумма максимальна для текущего года. По сравнению с предыдущим отчетным месяцем просроченная задолженность увеличилась на 92,7%. В отчете службы государственной статистики говорится, что организации не выплачивают зарплату сотрудникам из-за отсутствия собственных средств. В списке тех, кто ждет свою зарплату, на конец августа находился 171 человек. Каждому из них работодатель не выплатил порядка 141 тысячи рублей.
Официальная статистика учитывает только те данные о долгах по зарплате, которые предоставляют сами работодатели. Это организации различных форм собственности, действующие в правовом поле. Компании, которые находятся в «серой» зоне, в такие сводки не попадают.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области упал спрос на строителей и на водителей.
