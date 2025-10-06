Светлана Шарпф возглавила министерство экономразвития Новосибирской области

Исполняющей обязанности министра экономического развития Новосибирской области назначена Светлана Шарпф. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил первый вице-губернатор Владимир Знатков. Она вступила в должность с 6 октября.

Ранее Светлана Шарпф занимала должность начальника контрольного управления Новосибирской области. Её на этой должности сменила Инта Швец.

Напомним, в конце сентября подтвердилась информация об уходе министра Льва Решетникова. В кулуарах она обсуждалась около месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что министром ЖКХ Новосибирской области станет Евгений Назаров.