Светлана Шарпф возглавила министерство экономразвития Новосибирской области

Исполняющей обязанности министра экономического развития Новосибирской области назначена Светлана Шарпф. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил первый вице-губернатор Владимир Знатков. Она вступила в должность с 6 октября.
Ранее Светлана Шарпф занимала должность начальника контрольного управления Новосибирской области. Её на этой должности сменила Инта Швец.
Напомним, в конце сентября подтвердилась информация об уходе министра Льва Решетникова. В кулуарах она обсуждалась около месяца.
Ранее редакция сообщала о том, что министром ЖКХ Новосибирской области станет Евгений Назаров.
