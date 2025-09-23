Рекламодателям

В Новосибирске резко упал спрос на строителей

  • 23/09/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске резко упал спрос на строителей
Сегодня застройщики могут выбирать кандидатов, готовых работать на объектах

Количество вакансий от строительных компаний по итогам восьми месяцев 2025 года в Новосибирской области снизилось на 23%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом количество активных резюме выросло на 40%. Об этом заявили аналитики компании hh.ru.

— Это можно объяснить возросшей активностью соискателей, и параллельным охлаждением спроса на кадры в сфере строительства. Более осторожный найм характерен для всего рынка труда в этом году, — пояснили в компании.

В целом на строительном рынке спрос и предложение выравниваются: соотношение резюме и вакансий составляет 4,1 (в августе 2024 — 2,3).

— Это соотношение соответствует показателям здоровой конкуренции на рынке труда. У строительных компаний сейчас есть выбор кандидатов, готовых работать, — констатируют в hh.ru.

Больше всего в этом году строительные компании нуждаются в разнорабочих (4,4 тыс. вакансий), машинистах (3,1 тыс.), электромонтажниках (2,6 тыс.), инженера-конструкторах, инженерах-проектировщиках (2,5 тыс.), сварщиках (2,3 тыс.), слесарях, сантехниках (2,0 тыс.).

Самые дефицитные на данный момент слесари (1,8 резюме на вакансию), электромонтажники (2,6), монтажники (2,8), машинисты (3,3), инженеры-сметчики (3,6). Наиболее жесткая конкуренция за место прораба (3,9 резюме на вакансию), а также инженера по охране труда и технике безопасности (4,6). Много желающих устроиться на стройку разнорабочим (5,7).

Несмотря на то, что рынок труда в строительной отрасли сместился в сторону работодателя, зарплаты строителей активно растут. За год динамика в среднем составила 24% — до 121,3 тысяч рублей. Больше всего девелоперы готовы платить геодезистам (190,6 тыс. рублей), машинистам (181,5 тыс. руб.), руководителям строительного проекта (172,5 тс. руб.), сварщикам (162,5 тыс. руб.) и прорабам (150,2 тыс. руб.). Для сравнения, по данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе по итогам первого полугодия 2025 года составляла 83302 рубля.

Напомним, ввод МКД за 8 месяцев 2025 года в Новосибирской области снизился на 35%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По итогам 2025 года в регионе ожидается сдача 2,2 млн кв м жилья. При этом по данным Минстроя области, в 2025 году выдача разрешений на строительство в регионе упала более чем в два раза.

Стоит отметить, что в 2024 году среднемесячная зарплата в строительной отрасли Новосибирска выросла на 43%. В налоговой региона это связывали с тем, что застройщики были вынуждены вывести зарплаты из тени.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке новостроек Новосибирска формируется баланс спроса и предложения. Однако равновесие пока обеспечивается за счет резкого сворачивания строительства новых домов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Общество Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : кадры застройщики Новосибирска


