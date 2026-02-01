В Новосибирске у экс-полицейского хотят изъять имущество на 400 миллионов рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска принял к производству гражданское дело по иску прокурора Калининского района. Прокуратура требует обратить в доход Российской Федерации имущество бывшего сотрудника органов внутренних дел на сумму более 400 миллионов рублей. Сообщение об этом деле опубликовано на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Исковые требования основаны на результатах проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Согласно позиции прокуратуры, ответчик в период службы в полиции, а также во время руководства муниципальным предприятием Новосибирска нарушал установленные законом запреты, участвуя в предпринимательской деятельности.

В результате, по данным дела, им был сформирован значительный капитал. В его состав входят более 30 объектов недвижимости и свыше 30 транспортных средств. Стоимость этого имущества, как утверждается в иске, многократно превышает официальные доходы бывшего полицейского.

В перечень имущества, которое прокурор требует обратить в пользу государства, включены имущественный комплекс, состоящий из двух зданий общей площадью 9 450 квадратных метров и земельного участка площадью 9 693 квадратных метров, жилой дом площадью 296 квадратных метров, два нежилых помещения в Санкт-Петербурге и пять транспортных средств. В отношении активов, которые были отчуждены ответчиком к моменту проверки, прокуратура заявила требование о взыскании денежных средств, эквивалентных их стоимости. 400 миллионов рублей это общая сумма исковых требований.

В настоящее время гражданское дело находится на стадии судебного рассмотрения. Суд исследует представленные доказательства и проверяет обоснованность законности происхождения указанного имущества.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на взятках попались сотрудники налоговой службы.