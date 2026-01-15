Поиск здесь...
Право&Порядок

От сумы и от тюрьмы: сотрудники налоговой попались на взятках в Новосибирске

Автор: Ольга Кирсанова

Дата:

За гонорары они крышевали коммерсанта и фальсифицировали документы

В Новосибирске оперативники УФСБ совместно с безопасниками регионального УФНС пресекли коррупционную деятельность сотрудников Межрайонной инспекции ФНС России № 20.

По данным УФСБ, руководящий работник МИФНС получал взятки в крупном размере через сотрудницу инспекции — посредницу, действовавшую в интересах коммерческих организаций. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе, выраженные в невнесении в ЕГРЮЛ сведений о коммерческих организациях, фальсификации материалов мероприятий налогового контроля. В январе 2025 года алчный начальник уволился из инспекции.

— На основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении бывшего руководящего работника МИФНС возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере», в отношении его подчинённой — по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Парочку задержали и отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, в прошлом году в регионе сразу несколько налоговиков попались на получении взяток. Так, в январе сотрудников УФНС в Новосибирске задержали за разглашение данных 40 тысяч компаний и ИП. Тогда же за взятку в миллион рублей была задержана замруководителя налоговой. Её обвнили в получении денег за фальсификацию результатов камеральной налоговой проверки.

И.о. начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Ибрагимли Расифу Вагифу оглы задержали в феврале. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год он получил от руководителей коммерческих организаций три взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах за незаконное бездействие в пользу взяткодателей и представляемых им юридических лиц.

Ранее редакция сообщала о том, что дело предпринимателей, давших самую крупную взятку в Новосибирске, ушло в суд. Речь о мошенничестве при заключении и выполнении госконтрактов в рамках нацпроекта.

Фото: пресс-служба УФСБ по НСО

Семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске осудили семерых мошенников за хищение более 21,7 миллиона рублей у 55 человек. Суд признал их виновными в краже и мошенничестве, совершенных в период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года в разных регионах России.

В соответствии с разработанным преступным планом «организатор» группы привлек нескольких лиц, которые создавали сайты интернет-магазинов, специализирующихся на продаже комплектующих к персональным компьютерам, бытовой техники и мобильных телефонов по заниженной цене, и размещали рекламу указанных сайтов на интернет-ресурсах с ложной информацией об их продаже.

В Сибири раскрывают 100% дел, связанных с диверсиями на транспорте

Автор: Юлия Данилова

В производстве следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР ежемесячно находятся 10−15 уголовных дел, связанных с диверсиями. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления Алексей Александров. Ведомство работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Самое резонансное уголовное дело, которое мы расследовали одним из первых, было совершенно на территории Сибирского и Дальневосточного округов, где к уголовной ответственности привлечены 13 лиц. На сегодняшний день им уже вынесен приговор, все получили суровое наказание, — отметил он.

За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям за мошенничество. Они организовали фиктивные культурные мероприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник. Обвиняемые получили условные сроки.

— Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет соответственно, — говорится в сообщении.

Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Автор: Юлия Данилова

В сентябре 2025 года судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он был осужден за создание преступного сообщества и мошенничество.

Основную сумму — почти 26 миллиардов рублей — взыщут в доход государства. Кроме того, с Абызова взыщут штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Самые громкие дела, возбужденные в отношении чиновников, в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Самым ярким делом, связанным с чиновниками, в 2025 году однозначно можно назвать арест имущества бывшего сотрудника региональных подразделений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова. На аресте настаивала Генпрокуратура РФ. По версии ведомства, с 2002 по 2024 годы экс-чиновник, работая на госслужбе, приобрел имущество на 347 млн рублей, что не соответствовало уровню его официальных доходов. В прокуратуре полагали, что у госслужащего были иные источники дохода, кроме тех, которые прописаны в законодательстве (преподавание, иная творческая деятельность). При этом подчеркивается, что Фролов до поступления на госслужбу и после увольнения с нее официально учредителем и руководителем коммерческих и некоммерческих организаций не являлся.

Арест на имущество, принадлежащее Андрею Фролову, его супруге, детям, родителям и иным лицам, был наложен судом сразу после поступления дела в марте 2025 года. В сентябре Заельцовский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество еще 15 коммерческих организаций, хозяйственных лиц и иных соответчиков, связанных с Фроловым.

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

Автор: Юлия Данилова

Крупнейшая афера 2025 года, «благодаря» которой Новосибирская область прогремела на всю страну, — хищение более 237 млн рублей на нерожденных детях. История началась в 2021 году, когда было образовано преступное сообщество для получения пособий и социальных выплат за счет представления заведомо ложных сведений о рождении детей. Структурные подразделения сообщества действовали на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края. В итоге аферисты получили свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка.

В декабре 2025 года уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. За организацию преступного сообщества обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, за участие в нем — на срок до 10 лет.

