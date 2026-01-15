От сумы и от тюрьмы: сотрудники налоговой попались на взятках в Новосибирске

В Новосибирске оперативники УФСБ совместно с безопасниками регионального УФНС пресекли коррупционную деятельность сотрудников Межрайонной инспекции ФНС России № 20.

По данным УФСБ, руководящий работник МИФНС получал взятки в крупном размере через сотрудницу инспекции — посредницу, действовавшую в интересах коммерческих организаций. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе, выраженные в невнесении в ЕГРЮЛ сведений о коммерческих организациях, фальсификации материалов мероприятий налогового контроля. В январе 2025 года алчный начальник уволился из инспекции.

— На основании результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении бывшего руководящего работника МИФНС возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере», в отношении его подчинённой — по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Парочку задержали и отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, в прошлом году в регионе сразу несколько налоговиков попались на получении взяток. Так, в январе сотрудников УФНС в Новосибирске задержали за разглашение данных 40 тысяч компаний и ИП. Тогда же за взятку в миллион рублей была задержана замруководителя налоговой. Её обвнили в получении денег за фальсификацию результатов камеральной налоговой проверки.

И.о. начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Ибрагимли Расифу Вагифу оглы задержали в феврале. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год он получил от руководителей коммерческих организаций три взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах за незаконное бездействие в пользу взяткодателей и представляемых им юридических лиц.

Ранее редакция сообщала о том, что дело предпринимателей, давших самую крупную взятку в Новосибирске, ушло в суд. Речь о мошенничестве при заключении и выполнении госконтрактов в рамках нацпроекта.