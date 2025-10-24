В Новосибирске ученые будут искать токсичные элементы в подземных водах

В Новосибирской области стартует научный проект, направленный на оценку качества питьевых подземных вод. Исследование под названием «Токсичные элементы в подземных водах питьевого водоснабжения населения Новосибирской области: распределение, формы миграции, механизмы концентрирования и источники поступления» должно быть проведено до конца текущего года. Infopro54 ознакомился с документацией проекта.

В исследовании участвуют ученые института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и Томского политехнического университета. В рамках проекта ученые проведут комплексный химический анализ 72 образцов подземных вод, отобранных в разных районах Новосибирской области. Специалисты определят макрокомпонентный состав (кальций, магний, натрий, калий, сульфаты, гидрокарбонаты, хлориды), микрокомпонентный состав (кремний, фосфор, азот, бром, йод, бор, литий и другие элементы), а также обобщенные показатели, включая водородный показатель, окислительно-восстановительный потенциал, общую минерализацию и жесткость. Для анализа будут использованы современные методы, такие как масс-спектрометрия и атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой.

Целью работы является получение новых данных о распространенности макро- и микрокомпонентов, включая потенциально токсичные элементы, и органических веществ в природных водах региона. Это позволит выявить основные закономерности формирования химического состава вод и оценить возможные риски для систем питьевого водоснабжения. Полный отчет о научно-исследовательской работе должен быть представлен до 1 декабря 2025 года. Общая стоимость контракта составляет 499 600 рублей.

Добавим, что по данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области за первое полугодие 2025 года, питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, обеспечены 90,72% населения региона. При этом ранее санитарная служба ранее подчеркивала, что проблемами региона в части водоснабжения населения являются неудовлетворительное качество воды подземных источников, носящей природный характер, отсутствие на водопроводах (особенно в сельской местности) необходимых водоочистных сооружений.

