В Новосибирске в 20 раз вырос объем изъятого контрафактного алкоголя

За первое полугодие 2025 года новосибирские таможенники вместе с правоохранителями изъяли 20 197 бутылок нелегального алкоголя в регионе. Это в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было обнаружено 995 бутылок.

Кроме того, в ходе проверок изъята 42 901 пачка табачных изделий и 1 645 единиц никотиносодержащей продукции без обязательной маркировки DataMatrix. Объем нелегального табака вырос более чем на треть (37%) по сравнению с прошлым годом.

— Больше половины объема табачной продукции (29,5 тыс. единиц) и весь объем алкогольной продукции приходятся на разовые выявления крупных партий нелегальных товаров, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

Ведомство подчеркивает, что маркировка товаров гарантирует, что продукция прошла все необходимые проверки, соответствует техническим регламентам ЕАЭС и легально продается в России.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ изъяла в Новосибирской области 32 тонны паленого алкоголя. Распространением занимались жители Черепаново и Куйбышева.