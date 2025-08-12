Кикшеринговые компании займутся развитием велоинфраструктуры в Новосибирске

С начала сезона в Новосибирске совершено более 3 миллионов поездок на электросамокатах, ежедневно новосибирцы используют эти средства индивидуальной мобильности более 20 тысяч раз. Именно поэтому в мэрии города предложено привлекать кикшеринговые компании к развитию велоинфраструктуры. Речь идет о финансировании строительства велодорожек, разметки, велосветофоров и других элементов для безопасного движения.

Представители МТС Юрент считают, что столица Сибири имеет большой потенциал для развития микромобильности. На сегодняшний день существующая инфраструктура вполне справляется с базовыми потребностями пользователей электросамокатов.

— Но в городе недостаточно велополос для комфортного разделения потоков велосипедистов, водителей самокатов и пешеходов. При этом мы видим потенциал для её развития и совершенствования — это могло бы сделать передвижение на электросамокатах и других средствах микромобильности ещё более удобным и безопасным, — рассказали в пресс-службе МТС Юрент изданию Om1 Новосибирск.

В компании подчеркнули, что любые проекты по развитию инфраструктуры нуждаются в согласованных действиях всех участников: бизнеса, городских властей и общественности. МТС Юрент готова участвовать в таких инициативах, работая с городом на взаимовыгодных условиях.

Сейчас компания изучает возможности сотрудничества с городскими властями и другими заинтересованными сторонами.

Напомним, на минувшей неделе кикшеринговая компания Whoosh, уже выразила готовность участвовать в развитии инфраструктуры, но отметила, что масштабные проекты требуют совместной работы бизнеса и городских властей. В настоящее время сервис по согласованию с мэрией оборудует парковки для самокатов, нанося разметку для их организованной стоянки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появились электровелосипеды для аренды. Их скорость ограничена 25 км/ч.