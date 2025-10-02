В Новосибирске в автобусах и троллейбусах можно будет рассчитаться через биометрию

Пилотный проект биометрической оплаты проезда в транспорте, который протестировали в Новосибирске, оказался успешным. Его запустили на двух троллейбусных маршрутах города. Теперь рассматривается возможность доработки и масштабирования проекта. Об этом сообщили в Сбербанке.

В ближайшее время оператор планирует провести серию испытаний. В них примут участие новые транспортные маршруты, а нагрузка на систему будет увеличена. Развитая транспортная инфраструктура Новосибирска делает город перспективной площадкой для внедрения биометрической оплаты проезда в наземном транспорте, подчеркнули в компании.

— Привычку оплаты биометрией мы начали формировать с ритейла. Потом этот опыт транслировался в другие сферы. В конце прошлого года мы запустили оплату биометрией в метрополитене в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, в этом году в Самаре. Сейчас в процессе запуска Новосибирск, — поделился Сергей Фатеев, лидер кластера «Безналичный мир» Сбербанка.

Он также сообщил о разработке устройства для оплаты проезда. На одном терминале можно будет провести оплату разными способами.

— Сейчас есть устойчивый тренд , что биометрия на горизонте ближайших нескольких лет будет одним из основных способов оплаты наряду с банковской картой,— уверен Сергей Фатеев.

По данным мэрии Новосибирска, за первые восемь месяцев 2025 года общественный транспорт города перевёз свыше 187 миллионов пассажиров.

По видам транспорта статистика следующая:

Автобусы — 67 миллионов 20 тысяч пассажиров;

Метро — 52 миллиона 108 тысяч пассажиров;

Троллейбусы — 37 миллионов 982 тысячи пассажиров;

Трамваи — 16 миллионов 273 тысячи пассажиров;

Маршрутные такси — 13 миллионов 779 тысяч пассажиров.

Напомним, что с 23 декабря 2024 года стоимость проезда в городе выросла на 5 руб. — до 40. Изменения коснулись перевозок пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене.

Ранее редакция сообщала о том, что за три дня станцией «Спортивная» в Новосибирске воспользовались 36 тысяч пассажиров.